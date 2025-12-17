"Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)

След отпадането на редовния бюджет от дневния ред на парламента - ПП-ДБ няма да отменят насрочения си за утре протест, те викат хората да протестират срещу охраната на Борисов и Пеевски, за изваждането им от политическата система, в подкрепа на машинното гласуване и с искане да се приеме предложението им правилата за "Магнитски" да важат и за България. Това стана ясно от думите на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите.

"Видя се, че три дни като няма протести и тези хора се самозабравиха и се опитаха пак да вкарат крадливия бюджет. Като казахме, че ще има протест, се изплашиха", заяви още Василев.

"Очевидно се уплашиха от протеста и веднага управляващата коалиция на Пеевски, уредника на "Музея наа социалистическите бюджети", гласува в обратната посока, което показва само едно нещо. Много е важно гражданите да излязат на протест. Очевидно се страхуват от това", добави лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев. ОЩЕ: "Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

Падане на охраната на Борисов

От ПП-ДБ отбелязаха, че в момента Борисов и Пеевски продължават да харчат по една детска градина на година за собствената си охрана.

"Отцепват с жандармерия целия квартал, 20 човека ги охраняват, има снайперисти, разположени до къщите и на двамата. Това трябва да спре. Ако Борисов не ползваше такава охрана, нямаше да има деца, които не могат да влязат в детска градина в София", посочи още Василев.

Той обърна внимание, че Пеевски и Борисов са двама нормални депутати, но са единствените, които имат по-голяма охрана от тази на президента.

Лидерът на "Продължаваме промяната" даде пример с бившите премиери акад. Денков и Кирил Петков, които са без охрана, въпреки че имат право.

"Ако Борисов има грам останало достойнство и не го е страх да се откаже сам от охраната си. Ако не - утре в четвъртък сме внесли предложение комисията по вътрешен ред да го гласува така, че да не се ползват депутати с неправомерна охрана. Ако искат охрана, имат си пари, да си вземат частна или да си ходят в Дубай", добави Василев.

Машинно гласуване

От ПП-ДБ са поставили и въпроса за Изборния кодекс и изцяло машинно гласуване. "Ние правим натиск отвътре в парламента, хората трябва да покажат на площада, че искат тези промени", добави още Василев. ОЩЕ: "Направихме политически тест": ГЕРБ и ИТН искат, но нямат желание да приемат редовен бюджет (ВИДЕО)