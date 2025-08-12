Двубоят за защитата на световната титла на Кубрат Пулев пропада? Заплашват със съд съперника на Кобрата

Срещата за защитата на световната титла на Кубрат Пулев може да не се осъществи. Както е известно, в края на миналата година най-добрият български боксьор сред професионалистите завоюва пояса на Световната боксова асоциация WBA. По-късно на Кобрата му беше наредено да защитава "регулярната" си титла, а за негов съперник бе избран американецът Майкъл Хънтър. Двамата така и не се разбраха за двубой и той беше даден на търг.

Двубоят Пулев - Хънтър под въпрос

Известният американски промоутър Дон Кинг спечели търга за битката, давайки 1.1 милиона долара. Така се реши, че Кобрата ще излезе на ринга срещу Хънтър на 21 август във Флорида, САЩ. Сега обаче се оказва, че американецът ще се бие със сънародника си Джарел Милър на 11 септември в Лас Вегас. Срещата им ще бъде част от галавечер преди дългоочаквания двубой между Саул Алварес и Терънс Кроуфорд два дни по-късно.

Дон Кинг не е доволен от случващото се

Тази новина не се е харесала на 93-годишния Дон Кинг, който е изпратил официално писмо до организаторите на потенциалния двубой между Хънтър и Милър. Той призовава сблъсъкът изобщо да не се провежда. Кинг има договор с Хънтър и съществува огромна вероятност да се стигне до съд.

Междувременно мачът на Пулев и Хънтър, насрочен за 21 август, вече не фигурира в списъка с предстоящите двубои в официалния сайт на WBA. Наскоро американският боксьор отправи тежки обвинения по адрес на Кобрата. Според негови думи българинът прави всичко възможно срещата между тях да не се проведе.