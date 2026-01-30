Олимпийска шампионка на България гостува на откриването на изложбата и сценичния проект „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“

С официално откриване в София стартира изложбата и сценичният проект „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“, посветен на съвременното европейско изкуство и творчеството на италианския художник Франческо Де Франческо. Събитието се превърна в значима среща между изкуство, дипломация и общество, отваряйки пространство за размисъл върху моралния избор, човешкото съзряване и силата на въображението. Сред присъстващите бе и олимпйската шампионка от Игрите в Токио Мадлен Радуканова.

„Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“ откри диалог между изкуство, истина и общество

Откриването бе осъществено от Негово Превъзходителство Марчело Апичела, посланик на Република Италия в България, и събра представители на дипломатически мисии, културни институции, артисти, общественици и гости от различни професионални общности.

Силно присъствие на събитието отбелязаха и редица изявени личности от обществения, спортния и културния живот на България – олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова, съветниците на президента Пламен Славов и Илия Милушев, Божидар Темелков – многократен шампион по самбо и джудо, председателят на Съюза на спортните журналисти Найден Тодоров, спортните журналисти Радостин Любомиров и Елена Яръмова, проф. Петко Стефановски – управител на НЗОК, Огнян Герджиков (председател на Народното събрание в периода 2001–2005 г.), генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, командирът на Националната гвардейска част полк. Петър Киндалов, директорът на Италианския културен институт в България, председателят на Българо-италианската търговска камара, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, както и обичаните артисти Нина Николина и Калин Вельов.

Сред официалните гости бяха посланици и дипломати на Италия, Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Португалия, Унгария, Китай, Мароко, Монголия, Украйна, Виетнам, Черна гора, Ватикана, Грузия и Кипър, което подчерта международния характер и културната значимост на проекта.

Събитието привлече и многобройна млада публика, общественици и представители на граждански и културни организации, утвърждавайки проекта като платформа за диалог между поколения и различни обществени сфери.

В приветствените си думи д-р Денислава Ангелова, председател на Асоциация „Докосни дъгата“, подчерта ценностния смисъл на инициативата, определяйки я не просто като културно събитие, а като жест на въображение, истина и диалог – покана към публиката да мисли, да се съмнява и да търси смисъл и отговорност в съвременния свят.

Откриването на изложбата завърши с театрална миниатюра -диалог между Пинокио и Джепето (татко Карло), с участието на: Кирил Ефремов, в ролята на Татко Карло и Асен Розанов, в ролята на Пинокио. Режисьор и сценарист - Богдан Петканин, музика - Георги Горчов, сценография - Женета Иванова.

Проектът „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“ се реализира от Асоциация „Докосни дъгата“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на културните и творческите индустрии“, администрирана от Национален фонд „Култура“.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт в България, Посолството на Италия, Почетното консулство на Италия в Пловдив, Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество към 51-вото Народно събрание и Фондация MUDIMA. Тя ще бъде представена като пътуващ културен проект в София, Видин и Пловдив, съчетавайки визуално изкуство, сценичен диалог и срещи с публика.

ОЩЕ: "Личности и събития в българския спорт": Изложба с над 400 артикула на световни и родни легенди ще сияе в Ямбол