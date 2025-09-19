"Личности и събития в българския спорт": Изложба с над 400 артикула на световни и родни легенди ще сияе в Ямбол

Експозицията „Личности и събития в българския спорт“ беше открита в ямболския Безистен. Тя събира 400 изключително ценни артикула на олимпийски шампиони и медалисти, световни и европейски шампиони. Дебютът ѝ бе в Пазарджик, впоследствие беше разположена в Регионалния исторически музей в Плевен и в Културен Дом НХК в град Бургас. В изложбата място намират родни легенди като Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Станка Златева, но и световни величия в лицето на Карл Люис, Майкъл Джордан, Джанлуиджи Буфон.

Спортна изложба в ямболския Безистен показва лични вещи на Бербатов, Стоичков, Григор Димитров

На събитието присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, почетният консул на Италия Джузепе де Франческо, златната олимпийска медалистка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова, абсолютната световна шампионка (2014) по художествена гимнастика Ренета Камберова, джудистът Божидар Темелков, кметът на Ямбол Валентин Ревански и заместникът му Енчо Керязов. Сред официалните гости бяха също почетните граждани на Ямбол - световната шампионка по лека атлетика Тотка Петрова и световната и европейска шампионка по акробатика Маргарита Моллова. Те също участват в изложбата със свои експонати.

"Тази изложба ни връща към златните страници на българския спорт. И ни напомня, че тези постижения не са само поглед към миналото, но и инвестиция в бъдещето. Те ни напомнят за онези славни моменти, изкарани с много пот, дух на уникален хъс и желание да прославиш страната си", каза при откриването на изложбата заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, който постави 401-вия експонат в изложбата - тениска, разписана от националите на България по тенис, които само преди дни спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи за Купа „Дейвис“,.

"Ще видите много интересни експонати, които показват изключителна воля, труд, отдаденост и чест. И това е националният ни характер - на нас българите и на нашите спортисти", заяви основателят на Асоциация "Докосни дъгата" Денислава Ангелова. По думите ѝ изложбата отправя специално послание към децата и младите.

„Сигурен съм, че тази изложба ще окаже огромно влияние върху младите хора, наистина да видят примера на високия дух и борбеност, как с труд всичко се постига. Радвам се, че има експонати на спортисти на световно ниво“, каза заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов. Самият той също е предоставил свои артикули от времето, в което печели едни от най-престижните отличия в цирковото изкуство, които му отреждат и място в Галерията на легендите на Световното акробатично общество.

ОЩЕ: Българска организация и Цървена Звезда развиват Младежка спортна академия

Богата спортна експозиция

В изложбата са представени още отличия и пособия на Станка Златева, Армен Назарян, бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев, Габриела и Стефани Стоеви, олимпийският шампион и треньор по бокс Петър Лесов, световните шампиони Детелин Далаклиев и Станимира Петрова и още десетки български спортни легенди.

Сред богатата експозиция се открояват кътовете на легендите в световния футбол Христо Стоичков и Димитър Бербатов, българската суперзвезда в тениса Григор Димитров и олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на щанги Карлос Насар. Посетителите могат да видят и оригинален олимпийски факел от Зимните олимпийски игри в Торино 2006.

Международният блясък на изложбата се допълва от оригинален екип на „въздушния“ Майкъл Джордан, щафетна палка, с която лекоатлетът Карл Люис печели рекорди на олимпийски игри, експонати на футболни величия като италианеца Джанлуиджи Буфон, англичанина Майкъл Оуен, четирикратния носител на Лига Европа Бето Пимпарел и легендата на „Цървена Звезда“ и „Милан“ Деян Савичевич. В ямболския Безистен ще видите и уникалната футболна топка, която папа Франциск разписа лично и специално за вдъхновяващата изложба „Личности и събития в българския спорт“.

Изложбата е първото от поредицата събития, с които петвековната каменна сграда на ямболския Безистен – паметник на културата от национално значение, отбелязва 10 години от превръщането си в културно-информационен център.

ОЩЕ: Българският "мечок", който основа турски гранд и стана неговият пръв треньор и капитан