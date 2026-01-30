Войната в Украйна:

Мицкоски се хвали с края на постомониторинга на Съвета за Европа за РСМ

30 януари 2026, 17:45 часа 320 прочитания 0 коментара
Македонският премиер Християн Мицкоски се хвали с новината, че приключва постмониторинговият диалог на Северна Македония с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), предаде македонската медия "Независен". "Това е исторически ден, бих казал, редом с деня, в който беше обявена независимостта, заяви премиерът на Северна Македония и посочи, че Севернае Македония вече не е обхваната от постмониторинг от Съвета на Европа. Той не пропусна и да се сравни с другите страни и най-вече с България.

"За разлика от нас, тези страни, които се считат за водещи в региона, Черна гора или Албания, все още са под наблюдение или са в постмониторинг. И само преди три-четири месеца държава членка на Европейския съюз, като България, излезе от този постмониторинг, сега и ние излизаме", каза Мицкоски.

За него няма проблем с демокрацията в Северна Македония

За премиера краят на постмониторинговият диалог означава само признание на нивото на демокрация в страната, въпреки че македонските българи се притесняват да изразят свободно българския си произход. 

"Съветът на Европа казва, че Северна Македония като страна е зряло демократично общество, върховенство на закона, няма заглушаване на свободната журналистическа мисъл, свободата на словото се зачита и че тази страна е узряла, за да я видим наистина като зряла демокрация в бъдеще, за разлика от други страни в Западните Балкани, които са или в постмониторинг, или в мониторинг", добави Мицкоски. ОЩЕ: Муцунски: Влиятелни държави от ЕС инициираха среща между мен и Георг Георгиев, но София не отговори положително

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мониторинг Съвет на Европа Република Северна Македония Християн Мицкоски
