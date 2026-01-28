Любопитно:

28 януари 2026, 20:36 часа 56 прочитания 0 коментара
Уж нямаше да се купуват чужденци, но България е дала внушителна 6-цифрена сума за руски борец

При встъпването си в управление новото ръководство на Българската федерация по борба заяви, че няма да разчита на натурализирани състезатели. Изглежда обаче това вече не е точно така. Въпреки несъгласието на председателя Станка Златева Шамил Мамедов бе привлечен у нас в края на 2025-а. Генералният мениджър на федерацията по борба на Русия и организатор на борцовската лига PWL разкри, че дагестанецът е струвал близо 220 000 евро на нашата централа.

Шамил Мамедов е струвал 220 000 евро

"Ето, например, за преминаването на Шамил Мамедов в България. Във Федерацията по спортна борба на Русия бяха изплатени 20 млн. рубли (б.а - около 220 000 евро). Ето. И ние казахме - да, получаваме тези пари в този случай. Опитахме се, естествено, да обсъдим, за да не се състои това преминаване", започна Мамедов.

"Но ако вече борците са взели такова решение, както мнозина казват, логичното решение от страна на федерацията е да се максимизират компенсациите, които дадена държава ще изплати на нашата страна, на нашата федерация за преминаването на такъв спортист. В случая с Мамедов конкретно това са 20 милиона рубли, които са постъпили в полза на Федерацията по борба на Русия.", допълни той. 

Самият Мамедов вече направи дебют у нас. Той взе участие на Държавното първенство в Сливен, където стана шампион (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
