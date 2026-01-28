В последния старт преди Олимпийските игри: Алберт Попов със солидно класиране

Най-добрият български скиор Алберт Попов завърши на 18-о място в нощния слалом в австрийския курорт Шладминг за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Той даде 19-о време в първия манш, а след втория се придвижи с една позиция напред с общо време от 1:57.82 минута. Това бе последен старт за Попов преди Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, които започват на 6 февруари.

Алберт Попов е 18-и

Българинът, който има две шести места в кариерата си в Шладминг, остана на 4:02 секунди зад победителя Хенрик Кристоферсен от Норвегия. Представянето на Алберт Попов е по-добро от миналата година на това трасе, когато не успя да завърши втория манш.

HENRIK KRISTOFFERSEN 🇳🇴 WINS IN SCHLADMING! 🏆 A huge night race performance delivers his 34th World Cup victory and his... Posted by FIS Alpine World Cup Tour on Wednesday, January 28, 2026

Атле Ли Макграт от Норвегия водеше след първия манш, но не успя да запише победа. Той остана втори в крайното подреждане на 0.34 секунди след победителя, чието име е Хенрик Кристоферсен. Макар и втори след първия манш, Кристоферсен грабна петата си победа в Шладминг с общо време от 1:53.80 минута. Победата е общо 34-а за Световната купа в кариерата на 31-годишния норвежец. Призовата тройка допълни французинът Клеман Ноел, който бе осми след първия манш, но даде най-добро време във втория и финишира трети на 0.54 секунди след победителя.

Ли Макграт излезе начело в класирането за Малкия кристален глобус в дисциплината с 452 точки. Втори е Лукас Бротен (Бразилия) с 451 точки, следван от Клеман Ноел с 435. Алберт Попов заема 20-о място със 103 точки. Начело в генералното класиране за Световната купа е швейцарецът Марко Одермат с 1335 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен, а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт с 694 точки. Алберт Попов е 57-и.

