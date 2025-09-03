От мултимилионер във футбола до едва 597 паунда: Мистериозният банкрут на един от най-екстравагантните нападатели

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Асамоа Гиан е име, което е добре познато в световния футбол. Легенда на Гана и бивш капитан на националния отбор. Чудо за един сезон във Висшата лига с отбора на Съндърланд. Африканецът, отбелязал най-много попадения на световни първенства по футбол. А извън футбола можете да срещнете името на Гиан и като боксов промоутър, певец, тенисист, политик, основател на авиокомпания, филантроп, производител на ориз и юфка, автор, предприемач в областта на бензиностанциите и още много други сфери.

Лудият живот на Асамоа Гиан - от мултимилионер във футбола до многостранен предприемач

Така изглежда лудият свят на Асамоа Гиан - човек, който се опитва да реализира всяка една идея, която му хрумне. Понякога - успешно, понякога - не толкова. Като футболист Гиан достигна до това да бъде един от най-високоплатените футболисти на планетата. Това се случи през 2015 г., когато подписа договор с китайския Шанхай. Там той печелеше по 227 000 паунда на седмица. Само три години по-късно обаче животът на футболния мултимилионер вече бе на другия полюс. Милионите се бяха изпарили, а в сметката му стояха само... 597 паунда. Но всичко по реда си.

Как Гиан избухна на Мондиал 2010 и си уреди трансфер във Висшата лига

Асамоа Гиан излиза на голямата сцена през лятото на 2010 г., когато Съндърланд плаща рекордните 12 млн. паунда за него. Сделката се случва 15 минути преди затварянето на летния трансферен прозорец. Гиан си печели трансфера във Висшата лига, след като успява да изведе Гана до 1/4-финалите на Мондиал 2010 с три гола. Още първия сезон Гиан се превърна в голмайстор на отбора, отбелязвайки 10 гола, като заедно с Дарън Бент оформиха страхотно дуо. На следващия сезон Съндърланд с Гиан вече стигна до 10-то място - едно от най-добрите представяния на "черните котки".

Авантюрата в ОАЕ и невероятните 128 гола в 123 мача

Авантюрата на Гиан със Съндърланд обаче приключи веднага щом чу за интерес от Обединените арабски емирства, където му предлагаха заплата от 125 000 паунда на седмица - около три пъти повече от възнаграждението му на Острова. Първоначално той заигра под наем в ОАЕ, а малко по-късно остана и за постоянно. А ако някой си мисли, че Гиан е отишъл само за парите в Емирствата, без да играе футбол, лъже се. Африканецът вкарва невероятните 128 гола в 123 мача - постижение, с което малцина могат да се похвалят.

Прическата на Гиан му създаваше проблеми в ОАЕ, но не и в Шанхай

Е, имаше и някои неприятности за Гиан в арабската страна. Той бе предупреден от властите, че има "неетична" прическа. Скоро след блестящите му изяви обаче Гиан привлече интереса на друг екзотичен клуб - Шанхай. Така Гиан се насочи към китайското първенство, за да заиграе в 24-милионния по това време град и да се превърне в една от най-популярните личности в региона. А заплатата, която получаваше - 227 000 паунда, бе осмата най-висока за футболист в света. Нападателят получаваше повече пари от водещи голмайстори като Серхио Агуеро и Луис Суарес...

Осмият най-високоплатен футболист в света - на Гиан му плащаха по 3 млн. паунда на гол

В Китай обаче Гиан не успя да пренесе головата си форма от ОАЕ. Вкара 8 гола за 26 мача, което означава, че са му плащали по 3 млн. паунда на гол. При такова богатство Гиан изглежда губи представа за парите си. Защото в периода 2016 - 2018 г. империята от милиони на африканския футболист се срива до дъно - поне ако можем да се доверим на неговото твърдение, че е останал с под 600 паунда в сметката си.

ДНК тестът, който не бе на страната на "бедния" Гиан

Гиан прави това разкритие през 2018-а, когато се разразява скандал с неговата съпруга. Асамоа отказва да говори с трите им деца, докато не се направи ДНК тест, поискан от... брат му. Футболистът иска развод, а попитан да плати сметка за самолетни билети за децата му, казва, че разполага само с 597 паунда. Той дори представя банкови извлечения от Турция, за да докаже, че настоящият му клуб Кайсериспор не му е плащал от месеци. Гиан обаче така и не отговори къде са отишли сметките му, препълнени с китайски юани...

След години съдебна битка Гиан не успя да докаже, че не е биологичният баща на трите деца, а съдът нареди да плати значителна компенсация на съпругата си и семейството си. Компенсацията включваише къща във Великобритания, четиристаен апартамент в столицата на Гана - Акра, както и скъпи автомобили BMF и Infinity, както и най-болезненото за футболиста... бензиностанция! Освен това на Гиан бе наложено да плаща и издръжка на децата си в размер от 1314 паунда на месец. Интересно как ще го прави, ако е останал с под 600 паунда в сметката си.

Уж остана с 597 паунда, а има златен Rolls-Royce в имение за милиони

Е, изглежда, че банкрутът за Асамоа Гиан не е бил толкова брутален, колкото го е представял. Защото през 2020-а той бе забелязан да позира до емблематичния си златен Rolls-Royce в имение на стойност 2,4 млн. паунда. Пък и всичките му бизнеси през годините са му подсигурили средства, които трудно могат да бъдат похарчени за един живот. От кариерата му като певец и записването на три албума, през организирането на боксови галавечери, до ръководенето на автобусна компания с около 30 превозни средства в Акра.

Асамоа Гиан минава и през политиката, но престоят му в нея му носи единствено негативи. Днес уважението към негово име е в миналото - тъкмо заради политическата му кариера. Сега Гиан се опитва да връща на обществото по друг начин - чрез фондация, която има за цел да подобри достъпа до чиста вода в Гана, да повиши образованието на момичетата, работата на жените в селското стопанство и развитието на спорта. А при толкова активен начин на живот, футболният свят трудно може да забрави за неговата личност - дори и далеч от футболните терени.

Автор: Стефан Йорданов

