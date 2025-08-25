Войната в Украйна:

Гриша Ганчев след провала на България на Световното по борба: Горкичките (СНИМКА)

Собственикът на клуба по борба ЦСКА - Гриша Ганчев, изрази лаконично позицията си за представянето на България по време на Световното до 20 години, което беше в Самоков в миналата седмица.

Гриша Ганчев има закачка с ръководството на федерацията 

Бизнесменът има своята закачка с ръководните фактори, след като Стоян Добрев не повика в състава на националния ни отбор в класическия стил младите звезди Радостан Василев, Альоша Илиев, Гриша Назарян и Алан Дзабиев.

След края на надпреварата Ганчев публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда тъжното изражение на Добрев и Стефан Тошев. Към картината бизнесменът написа лаконично: „Горкичките“.

България завърши във въпросната категория без медал, с 3 загуби на старта, а в 4 от двубоите сънародниците ни не успяха да отбележат точка.

