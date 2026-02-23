Спорт:

Александра Фейгин с бляскаво признание от Vogue Italia

23 февруари 2026, 10:39 часа 341 прочитания 0 коментара
Александра Фейгин с бляскаво признание от Vogue Italia

Александра Фейгин не успя да намери място във волната програма при жените на Зимните олимпийски игри, след като остана извън класиращите се след кратката програма. Българката допусна неточности в изпълнението си и не събра необходимия сбор, за да продължи сред най-добрите 24, които се борят за медалите. Въпреки това нейното участие не остана незабелязано. Италианското издание на Vogue Italia отличи състезателния ѝ костюм от кратката програма сред най-впечатляващите визии на Игрите в Милано-Кортина. Фейгин зае осмото място в класацията на най-престижното модно списание.

Александра Фейгин е сред състезателите с най-впечатляващи визии на Олимпидата

„Александра Фейгин е застъпник на концептуалната тенденция с абстрактната бродерия, която обогатява нейния състезателен тоалет. Неутрални, но топли тонове, семпли, но впечатляващи линии: "лукс", който определено не е тих, защото креативността, съчетана с "ноу-хау", надделява“, пише авторитетното модно списание.

Още: Състезание под неутрален флаг или не съвсем: Руската фигуристка, която породи дискусии около екипировката си

Александра Фейгин

Признанието е сериозен комплимент както за самата състезателка, която за пореден път представи България на олимпийска сцена, така и за дизайнерката Бояна Захариева – автор на впечатляващата визия. Макар и извън финалната надпревара, Фейгин успя да остави своя почерк на леда – този път не само с изпълнението си на леда, но и със стил.

Още: Александра Фейгин се представи изключително достойно на Зимните Олимпийски игри

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
фигурно пързаляне Зимни Олимпийски игри Александра Фейгин Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес