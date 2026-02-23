Александра Фейгин с бляскаво признание от Vogue Italia

Александра Фейгин не успя да намери място във волната програма при жените на Зимните олимпийски игри, след като остана извън класиращите се след кратката програма. Българката допусна неточности в изпълнението си и не събра необходимия сбор, за да продължи сред най-добрите 24, които се борят за медалите. Въпреки това нейното участие не остана незабелязано. Италианското издание на Vogue Italia отличи състезателния ѝ костюм от кратката програма сред най-впечатляващите визии на Игрите в Милано-Кортина. Фейгин зае осмото място в класацията на най-престижното модно списание.

Александра Фейгин е сред състезателите с най-впечатляващи визии на Олимпидата

„Александра Фейгин е застъпник на концептуалната тенденция с абстрактната бродерия, която обогатява нейния състезателен тоалет. Неутрални, но топли тонове, семпли, но впечатляващи линии: "лукс", който определено не е тих, защото креативността, съчетана с "ноу-хау", надделява“, пише авторитетното модно списание.

Признанието е сериозен комплимент както за самата състезателка, която за пореден път представи България на олимпийска сцена, така и за дизайнерката Бояна Захариева – автор на впечатляващата визия. Макар и извън финалната надпревара, Фейгин успя да остави своя почерк на леда – този път не само с изпълнението си на леда, но и със стил.

