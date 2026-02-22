Формула 1 може да се завърне на Балканите още догодина

Формула 1 изглежда ще се завърне на Балканите след 6-годишно отсъствие, след като местните медии съобщават, че е постигнато споразумение за завръщането на Гран при на Турция в календара. Емблематичната писта "Истанбул Парк" за първи път беше домакин на състезание през 2005 г. и беше основна част от календара до 2011 г. Най-бързите пилоти се завърнаха в южната ни съседка по изключение през 2020 и 2021 година заради трудностите на други държави около Covid-19 пандемията.

В Турция: Формула 1 се завръща на "Истанбул Парк" от 2027 година

Сега Формула 1 може да върне Гран при на Турция в календара през 2027 година. Според турското издание на Motorsport.com, преговорите между Формула 1, ФИА и заинтересованите страни от "Истанбул Парк" са напреднали и се обмисля възможно споразумение. Все още обаче няма официално потвърждение, което означава, че завръщането все още не е гарантирано. Преговорите се провеждат в момент, в който Формула 1 продължава да оформя бъдещия си календар, като се очаква някои европейски състезания да се редуват през следващите години. Това би могло да отвори вратата за завръщането на писти като "Истанбул Парк".

"Спа-Франкоршамп" ще стане ротационна писта след подписването на ново удължаване на договора за 2026, 2027, 2029 и 2031 г. Барселона ще замести "Спа" в календара през 2028, 2030 и 2032 г., тъй като Гран при на Мадрид вече ще бъде официалното Гран при на Испания. Надпреварата за голямата награда на Португалия ще се завърне във Формула 1 от 2027 г., след като беше сключена сделка за провеждането на състезания в Портимао. Подобно на "Истанбул Парк", пистата беше добавена в календара през 2020 и 2021 г. поради влиянието на Covid-19 върху нормалния график.

Ако проектът бъде реализиран, Гран при на Турция ще добави още едно популярно и предизвикателно състезание към календара, но засега това остава по-скоро реалистична възможност, отколкото потвърдена сделка. Надпреварата на "Истанбул Парк" е изключително популярна сред всички, свързани с този спорт, и феновете биха се радвали да се завърне за постоянно в календара. Именно Турция беше мястото, където Люис Хамилтън спечели последната си световна титла с Мерцедес през 2020 г. Седемкратният шампион също изрази любовта си към тази писта и заяви, че с удоволствие би се състезавал там отново. Завръщане на Гран При на Турция със сигурност би било добре дошло за спорта. Но колко дълго ще остане в календара и коя писта ще замести, тепърва предстои да се види.

