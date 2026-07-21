Едно условие дели шампион във Формула 1 от това да прекрати кариерата си

След Гран при на Унгария на пистата "Хунгароринг" този уикенд, Формула 1 ще се оттегли за четириседмична лятна пауза. Докато феновете с нетърпение очакват завръщането на спорта с Гран при на Нидерландия на 23 август, те без съмнение ще задоволят жаждата си за състезания чрез слуховете за сезон 2027. Всяко лято отборите започват да гледат напред към следващата година, като често по време на паузата се работят и понякога се обявяват сделки за промени в състава на пилотите и нови попълнения. Очаква се 2027 година да донесе някои от най-драматичните промени, като се има предвид, че договорите на 16 от настоящите 22 титуляри изтичат в края на годината.

Фернандо Алонсо обмисля бъдещето си във Формула 1

Без съмнение най-голямата новина в спорта в момента е бъдещето на четирикратния шампион Макс Верстапен, който е силно свързван с преминаване от Ред Бул към Макларън, но той не е единственото голямо име, което обмисля следващата си стъпка. Двукратният носител на титлата Фернандо Алонсо също няма гарантирано място на стартовата решетка. Смята се, че 44-годишният ветеран в моторните спортове обмисля да сложи край на кариерата си във Формула 1 в края на сезона, особено предвид незадоволителните резултати на Астън Мартин от началото на кампанията.

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Въпреки че влезе в 2026 година с огромен ентусиазъм след назначаването на Ейдриън Нюи, Астън Мартин безспорно беше най-слабият отбор на старта тази година, като Алонсо спечели единствената точка за отбора в първите 10 състезания. Въпреки това, преди Гран при на Унгария, испанецът ясно заяви, че, независимо от всичко, представянето на отбора през този сезон няма да повлияе на бъдещите му планове, които все още обмисля. Той заяви, че не може да взима решения на база нереалистично представяне, тъй като това не е истинският потенциал на Астън. Вместо това 44-годишният пилот заяви, че решаващият фактор за бъдещето му във Формула 1 ще бъдат правилата, въведени за сезон 2027.

Заедно с Верстапен, Алонсо беше един от най-откритите критици на новите регулации, въведени тази година, като заяви, че те са повлияли на удоволствието му от карането на болиди от Формула 1. След вълната от негативни реакции, ФИА вече потвърди, че през следващата година ще има някои промени. Те включват отказ от съотношението 50/50 между двигателя с вътрешно горене и батерията, като мощността на първия също ще бъде увеличена. Остава да се види дали промените ще бъдат достатъчни, за да убедят Алонсо да остане в спорта, или дали може би навлизаме в последните състезания от неговата блестяща кариера във Формула 1.

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