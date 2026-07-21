Кабинетът "Радев":

Огромна промяна по високите етажи в Ред Бул, която пряко ще засегне Никола Цолов

21 юли 2026, 11:31 часа 738 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромна промяна по високите етажи в Ред Бул, която пряко ще засегне Никола Цолов

Елитното присъствие по високите етажи в академията на Ред Бул, чийто член е българският пилот Никола Цолов, нараства. Както е известно, през 2025 година родният талант се присъедини към състезателните редици на "биковете", след като стана част от програмата за развитие на млади пилоти. Той бе привлечен след разговор с тогавашния съветник на отбора доктор Хелмут Марко. След пенсионирането му, начело на програмата застана бившият състезателен инженер на Себастиан Фетел - Гийом Рокелен.

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В първия си сезон като част от академията на "биковете" Цолов се представи отлично, завършвайки като вицешампион във Формула 3. Той поучи промоция за горната дивизия, където в момента прави фурор. Българинът е смятан за основен фаворит за титлата, тъй като е лидер в класирането и доминира на пистата. Логично, Цолов се превърна в №1 в програмата за развитие на Ред Бул, като дори вече е спряган и за място във Формула 1.

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Никола Цолов

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Последното състезание беше Гран При на Белгия, където Цолов завърши трети в основната надпревара. По време на уикенда на "Спа" стана ясно, че предстои сериозна промяна по високите етажи в Ред Бул. "Биковете" са успели да привлекат досегашния ръководител на програмата за развитие на млади пилоти в Мерцедес - Гуен Лагру. Именно той стои зад успехите на имена като Джордж Ръсел, Естебан Окон, Фредерик Вести и голямата сензация в момента - Кими Антонели. Лагру се познава добре с шефа на Ред Бул Лоран Мекис, с когото са работили преди. Сега двамата дават ясен знак за намерението на Ред Бул да привлича най-добрите таланти и занапред.

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Ред Бул Рейсинг Никола Цолов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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