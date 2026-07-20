Бе смятан за фаворит за титлата във Формула 1, а сега развя "бялото знаме" и нарочи отбора си

Докато един от пилотите на Мерцедес празнуваше шестата си победа за сезона във Формула 1, другият "ближеше раните си" от поредния разочароващ уикенд. Участието на Джордж Ръсел в Гран при на Белгия не продължи дълго, тъй като той отпадна само няколко секунди след старта на неделната надпревара. Пилотът на Мерцедес се състезаваше с Люис Хамилтън от Ферари при влизането в завоя "Ле Комб". Докато двамата се приближаваха към върха на кривата, Ръсел излезе леко напред, но беше ударен от Хамилтън, който се разклати поради борбата между Кими Антонели, Макс Верстапен и Шарл Льоклер пред него. Така Ръсел, който тръгна трети от стартовата решетка, се завъртя в чакъла и в резултат на това не успя да продължи.

Джордж Ръсел избухна срещу Мерцедес след поредния провал

На Хамилтън беше наложено наказание от пет секунди за причиняване на инцидента, въпреки че Ръсел не обвини бившия си съотборник, когато говори пред медиите след 10-о състезание от сезона. Вместо това британецът е изкарал гнева си на отбора, тъй като смята, че вината за отпадането е тяхна. След състезанието се появи радиосъобщение с нецензурни изрази, изпратено непосредствено след инцидента, и може да се каже, че Ръсел никак не беше доволен от Мерцедес. "Отпаднах от състезанието", избухна Ръсел: "Какво се случи със SOC (State of Charge - заряда на хибридната батерия) по правата? Нямах никаква батерия по правата. Момчета, това е неприемливо, абсолютно неприемливо през целия уикенд."

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Ръсел развя "бялото знаме"

Коментирайки по-подробно инцидента с Хамилтън, по-късно той заяви пред репортерите: "Вече съм безчувствен към разочарованието. Когато това се случва толкова често, просто свикваш с него. По някаква причина батерията реши да не се презареди в първия завой. Преминах първия завой, батерията не се презареди и излязох от него с 35% по-малко заряд. Тъй като не се зареждаше, имах и проблем с турбото. Турбото не се оправи само, така че нямах мощност. Стигнах до върха на "О Руж" с 0% заряд на батерията. Честно казано, беше опасно. Бях заобиколен от три коли. Изобщо не трябваше да се озовавам в такава ситуация и затова съм най-ядосан."

Шефът на Мерцедес - Тото Волф, бързо отклони вината от Ръсел след състезанието, като призна, че тя е 100 процента на отбора, а не на пилота. Това е поредно разочарования за британския пилот, който бе смятан за основен фаворит за титлата преди началото на сезона, но изостава драстично от 19-годишния си съотборник. Ръсел сдаде втората позиция в класирането на Хамилтън и вече е на 50 точки зад лидера Кими Антонели.

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