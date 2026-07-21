A1 Motor Park домакинства международния мото шампионат BMU European Road Racing Championship 2026

Едно от най-важните събития в календара на международния мотоциклетен спорт идва в България този уикенд!

От 24 до 26 юли, A1 Motor Park ще бъде домакин на кръг от BMU European Road Racing Championship 2026 – знаково състезание, което ще постави на изпитание знанията и техниките на десетки състезатели от няколко държави, които идват у нас за шампионата.

Програмата включва свободни тренировки, официални квалификации и състезания във всички класове съгласно регламента на BMU European Road Racing Championship за сезон 2026.

Организатори на зрелищната надпревара Българската федерация по мотоциклетизъм (BMF) и Lara Racing Moto Club обещават на зрителите възможност да проследят отблизо всички фази от шампионата – от тренировъчните сесии до решаващите стартове, които ще определят победителите.

Провеждането на шампионат от подобен ранг е поредно доказателство, че България утвърждава своето място на международната сцена в моторните спортове, като същевременно развива икономиката и туризма в региона. За българските пилоти това ще бъде отлична възможност да се изправят срещу силна международна конкуренция пред родна публика, а за феновете – шанс да наблюдават на живо състезания от европейски ранг.

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