На Игрите за допингирани: Българин, състезаващ се за Гърция, "подобри" световен рекорд по плуване, истинският №1 му се подигра

В момента се провеждат Игрите за допингирани – “глобално състезание“ в Лас Вегас без контрол за употреба на забранени вещества. Очаквано или не, на него "падна" световният рекорд по плуване на 50 метра. Българският плувец Кристиян Голомеев, който от много години се състезава за Гърция, преплува 50-те метра за 20.81 секунди, докато официалният рекордьор Камерън Макевой го направи за 20.88 секунди през месец март. След "рекорда" на Голомеев, който има много сериозни постижения в дисциплината и в "истинските" състезания, включително на олимпийски игри, Макевой му се присмя с публикация в социалните мрежи.

Кристиян Голомеев "подобри" рекорда на Камерън МакЕвой

Естествено, "рекордът" на Кристиян Голомеев няма да бъде признат официално, тъй като Международният олимпийски комитет и Антидопинговата агенция не зачитат резултатите от Игрите за допингирани. Простата причина за това се състои в наименованието на състезанието. Игрите за допингирани са първата надпревара в историята, която позволява на атлетите да използват допинг като анаболи, тестостерон и хормон на растежа.

Още: Антъни Иванов подобри резултатите си на Игрите за допингирани, но остана далеч от националния рекорд на България

In Las Vegas, during the “Steroid Olympics,” an athlete broke the world swimming record



Greek swimmer Kristian Gkolomeev swam 50 meters in 20.81 seconds, while his predecessor Cameron McEvoy did it in March in 20.88 seconds.



The IOC and the World Anti-Doping Agency did not… https://t.co/PeDSm5oSWC pic.twitter.com/xjDkibe1pM — NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2026

Макевой се присмя на Голомеев

Малко след като Кристиян Голомеев "подобри" рекорда на Камерън Макевой, австралиецът излезе с публикация в социалните мрежи, с която се подигра на нашето момче. Текстът в нея гласеше: "Сериозно ли? Само толкова ли можеш?". Съобщението очевидно е насочено към малката разлика във времената на двамата плувци. Явно очакванията на Макевой към колегата му са били по-високи.

Въпреки всичко, Голомеев ще получи премия от 250 000 долара и 1 милион долара за "подобряването" на рекорда от Игрите за допингирани.

Още: 22-годишен суперталант на България бил в кома и на прага на смъртта, давали му 10% шанс за живот