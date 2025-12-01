Любопитно:

Радев с критика за здравния бюджет: Надхвърля 10 млрд. лв., а децата разчитат на благотворителност

Големият въпрос е защо при здравен бюджет, който вече надхвърля 10 млрд. лева, децата на България трябва да разчитат на благотворителната инициатива за животоспасяващи медикаменти и лечение? Грижата за децата трябва да бъде приоритетна държавна политика. Това пита президентът Румен Радев след като постави началото на 23-ото издание на "Българската Коледа" в клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Александровска“, става ясно от "Фейсбук".

Думите на президента идват в навечерието на втория протест срещу бюджет 2026 г. под мотото "Няма да позволим да ни ограбят!". Припомняме, че първият протест срещу финансите на държавата събра хиляди хора пред парламента и принуди управляващите да отложат бюджетната процедура. Настояването на опозицията, а и на протестиращите е бюджетът да бъде оттеглен, въпреки че бюджетите на ДОО и на НЗОК за следващата година вече минаха на второ четене през комисия, а големият бюджет на първо четене през пленарна зала.  

Инициативата "Българската Коледа"

„Българската Коледа“ доказва човечността на нашето общество и подпомага най-важното – детското здравеопазване", добави президентът. 23-ото издание на инициативата отново ще подаде ръка на всички нуждаещи се деца и техните семейства, ще осигури и нова високотехнологична апаратура на още повече детски клиники и отделения в цялата страна. ОЩЕ: Радев: Коалиция "Магнитски" бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато в Киев гърмят корупционни скандали

