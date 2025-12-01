Нов съюз за президентския вот: ПП–ДБ и Форумът за демократично действие подписаха споразумение

Днес (1 декември) е подписано Споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме Промяната–Демократична България" ("Демократи за силна България", "Да България" и "Продължаваме Промяната") и нововъзникналата гражданска инициатива Форум за демократично действие (ФДД). Документът бележи първата официална стъпка към общо явяване на демократичната общност на президентския вот.

Обещание за единна кандидатура и прозрачен избор

С подписването на споразумението партиите и ФДД се ангажират да издигнат общ кандидат, около когото да бъде обединена подкрепата за върховенството на правото, европейската ориентация на България и борбата с корупцията. Още: "Десните могат да поднесат изненада на следващите избори - не включвам ГЕРБ в това число": Анализ

Поет е ангажимент кандидатът да бъде избран чрез "честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес", основан на предварителни избори. Целта е възможно най-широк кръг граждани да имат възможност да определят фигурата, която демократичната общност ще подкрепи.

Страните по документа отправят покана към извънпарламентарни партии и граждански организации, които споделят посочените ценности, да се присъединят към процеса и да участват в изработването на общата стратегия за президентските избори.

Форумът за демократично действие – нов играч в търсенето на обединение

Форумът за демократично действие, който стои сред подписалите споразумението, е нова гражданска група, появила се през последните дни. Тя функционира засега основно във Фейсбук и се определя като "неформален кръг от съмишленици и експерти от различни области", обединени от стремежа към "единството на демократичната общност". Още: "Различни юнаци искат да секат главата на змея": Вотът на недоверие като приказка

Първата обявена цел на Форума е именно намирането на обща президентска кандидатура, зад която да застават "всички свободомислещи българи". От публикациите на инициативата ясно личи, че тя разчита на ПП–ДБ като политическото ядро на бъдещото обединение.

"Събира ни очевидното – необходимостта от единство, от мобилизация и победа на предстоящите президентски избори... Обединението включва не само стабилна про-европейска коалиция на Продължаваме Промяната и Демократична България, но и привличане на близки по възгледи и програми партии и граждански организации", посочват инициаторите.

Засега групата не визира по име други политически сили като възможни партньори. Още: Гражданска инициатива търси кандидат-президент за ПП-ДБ

Какъв профил търси демократичната общност

ФДД очертава и профила на бъдещия кандидат за президент: фигура, която да представлява широк кръг привърженици на демокрацията и да съдейства за "единството на нацията", съгласно конституционната роля на държавния глава.

Сред приоритетите, които според Форума трябва да водят кандидата, са:

защита на националните интереси,

подкрепа за Украйна и укрепване сигурността на ЕС,

категорична непримиримост към корупцията и ограбването на държавата.

Публично конкретни имена за "Дондуков" 2 все още не се обсъждат. Още: "Искаме да бием ГЕРБ, а не да имаме общ кандидат": ПП отговориха на Борисов за президентския вот (ВИДЕО)

Кои стоят зад Форума

В момента ФДД включва 35 души, част от които добре познати фигури в академичните, политическите и обществените среди:

културологът Александър Кьосев, политолозите Даниел Смилов, Светослав Малинов и Евгений Дайнов, пиарите Арман Бабикян и Любомир Аламанов, журналистите Георги Лозанов, Веселин Стойнев и Бойко Станкушев.

Към тях се присъединяват и редица бивши министри и политици – Тодор Тагарев, Надежда Нейнски, Велизар Шаламанов, Бойко Ноев, както и правозащитници като Велислав Величков от "Инициатива Правосъдие за всеки", бившият съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев и бившият посланик Илиян Василев.