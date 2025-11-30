Станка Златева с нов залп по старото ръководство: Ошушкано всичко беше до дупка!

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева даде интервю в ефира на "Тази неделя" по bTV. Легендарната ни състезателка хвърли нов залп по старото ръководство на организацията с репликата: "Ошушкано всичко беше до дупка!". Златева разкри, че бюджетът на централата е 3 200 000 лева, а новите властимащи са изплатили "доста дългове, борчове и глоби". Според президента федерацията работи много добре.

Златева: Федерацията работи добре. Мисля, че няма проблеми

"Няма битка. Всичко изглежда подредено. Федерацията работи добре. Мисля, че няма проблеми. Промени се всичко. Има финансиране за всички. Не е като преди да се отчита някаква дейност. Много турнири започнаха да се правят. Има условия в борбата, има финансиране", заяви Златева в ефира на "Тази неделя" и разкри, че Дианабад има разрешение да стане световен център на борбата.

„Кой се опитва да ни саботира? Те саботират себе си. Като пропуснеш една година, става по-трудно. Те не бойкотират мен, а себе си. Борци винаги ще има, не бойкотират мен, а себе си. Дойдоха хвърлиха някакви договори във федерацията. Мислят си, че са за 2026 г. Но не са. Когато получат покана от националните треньори, тогава ще решим“, допълни тя.

"Бюджетът на централата е 3 200 000 лева. Доста дългове и борчове изплатихме, както и глоби. Успяхме да се справим. Ошушкано всичко беше до дупка. Имаме бусове, може да са втора ръка, но националите да са спокойни. По малко от 250-300 деца не е имало турнир. Това е правилният път", смята президентът на Българската федерация по борба.

