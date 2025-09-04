Войната в Украйна:

Радо Янков е №1!

Феновете на алпийския сноуборд избраха Радослав Янков за победител в големия финал на виртуалната Световна купа, организирана от Световната федерация по ски (ФИС) в "Инстаграм".

В битката за сърцата на любителите на този атрактивен спорт Янков беше предпочетен пред другата голяма българска звезда Тервел Замфиров, а с достигането си до финала се доказа, че двамата са любимци на почитателите на сноуборда по света.

В малкия финал Арвид Аунер (Австрия) изпревари Маурицио Бормолини (Италия) и зае третото място.

"Да пожелаем на Радо и Тервел да се срещат още много пъти на финали, както в Световната купа, така и на предстоящата олимпиада в Милано и Кортина 2026, защото Българите можем!", написаха от Българската федерация по ски във "Фейсбук".

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
сноуборд Радослав Янков информация 2025
