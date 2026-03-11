Валтентин Атанасов: На „Капитан Андреево“ няма мутри, всички процедури са регламентирани

„Не е истина това, което казва г-н Христанов“. Така Валентин Атанасов, бивш заместник-директор на Българската агенция по безопасност на храните коментира твърденията на министър Иван Христанов за дейността на агенцията и пункта „Капитан Андреево“. „Той говори, че на „Капитан Андреево“ камионите се отварят от някои хора. Значи, регламентирано е – на всички гранично контролни пунктове камионите се отварят преди рампите за извършване на нашия официален контрол от митници“, добави той в предаването "Лице в лице" по bTV.

По думите му, обвиненията за разтоварната дейност също са неверни. „По отношение на това разтоварната дейност има решение на Върховния административен съд, което отмени двете заповеди, когато той беше зам.-министър, които бяха издадени нерегламентирано. След това бяха наети цели седем фирми, кандидатстваха и бяха одобрени шест. Само на една фирма беше отказано извършването на разтоварната дейност. Това е проверяемо – фирмите са одобрени от БАБХ и списъците са представени в полицията и ДАНС. Всички хора, които извършват тази дейност, са проверени от службите“, уточни Атанасов.

Той допълни, че на пункта има две помещения за фитосанитарен, здравен и ветеринарен контрол на стоките, „които са обекти под национална сигурност и достъпът е като зони за национална сигурност и се спазват всички изисквания“.

На въпрос за слуховете за „женица, която обикаля между камионите“, Атанасов отговори: „Няма нищо вярно от това, което г-н Христанов казва.“ Атанасов отрече твърденията, че на „Капитан Андреево“ има мутри или хора с прякори.

Относно лабораторията на пункта, той каза: „Това с 50-те проби също не е вярно. Тя е нова лаборатория. Лично академик Денков дойде да я открие. Работи перфектно, нямаме нито едно писмо, нито едно оплакване.“

На въпрос за предполагаеми репресии срещу сегашния директор на БАБХ, д-р Ангел Мавровски, Атанасов заяви: „Най-категорично заявявам, че не съм разговарял, че не съм предлагал на Ангел Мавровски служба и то в Брюксел. Нито някой от тогавашното ръководство. Гарантирам. Питал съм ги един по един.“

Относно заличаването на лиценза на Мавровски той уточни: „Лицензът му е нарушен за груби нарушения на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Например, отчита в системата VETIS, че е извършил мероприятие – ваксинация срещу заразно заболяване „син език“, а той дори не е бил в животновъдния обект. И това е доказано.“ Той добави, че не представлява политическа сила и идва в студиото „в качеството си на експерт, за да защита работата на колегите, които работят денонощно, 24/7“.