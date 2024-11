Майк Тайсън зашлеви шамар на Джейк Пол, причината остана скрита (ВИДЕО)

Боксовата легенда Майк Тайсън зашлеви шамар на Джейк Пол на официалния кантар преди срещата им на ринга ранните часове на събота. Железния Майк не сдържа емоциите си и удари Пол, което наложи двамата да бъдат разтървени на сцената, за да не се стигне до по-сериозен сблъсък.

Пол провокира Тайсън, като се приближи към него с имитация на маймуна, а след това внезапно скочи пред лицето на Майк. Това, което първоначално убягна от обективите, бе фактът, че Пол настъпи Майк Тайсън по крака. Именно това провокира бившия световен шампион да му удари шамар.

Впоследствие пък Джейк Пол се закани да "убие" Тайсън на ринга. Двубоят между тях ще се състои на стадион "AT&T" в Арлингтън, Тексас. Двамата трябваше да се бият още през юли, но Тайсън получи спешна медицинска помощ по време на полет през САЩ. В крайна сметка Майк не се отказа от мача, който в България ще може да се гледа в събота сутрин.

Разликата между Майк Тайсън и Джейк Пол е цели 30 години. Мачът ще бъде с официален характер, но двамата ще се боксират с ръкавици от 14 унции, а не стандартните 8.

