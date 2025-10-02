Рекордните 8000 души на старт на Софийския маратон! Какво трябва да знаем - говорят Милица Мирчева и Георги Станоилов (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

В уикенда 11-12 октомври София ще бяга! Рекордните близо 8000 души ще застанат на старт на Софийския маратон. Освен маратонската дистанция от 42 километра, състезанието предлага и бягания на полумаратон (21 км), 10 км и 5 км. А тази година състезанието е с нови организатори, които обещават по-качествен маратон - такъв, какъвто заслужава столицата.

Маратон София 2025 ще се проведе на 11 и 12 октомври

В Студио Actualno ни гостуваха двама от основните организатори на Софийския маратон - Милица Мирчева и Георги Станоилов, за да разкажат повече за това, което предстои на 11 и 12 октомври. Sofia Marathon 2025 обещава по-добри пунктове, по-добра организация на старт-финала и по-добро настроение за състезателите по трасето.

Какво могат да очакват участниците в състезанието?

"На 11-ти октомври ни очакват 5-те километра, от 10 часа. На следващия ден ще бъдат дистанциите на 10 км от 9:10 часа, полумаратон и маратон от 9:30 часа, а в 9:35 часа е стартът на ParaKids", споделя Милица Мирчева пред Actualno.com, която тази година стана спортен директор на състезанието. "Тази година работим много екипно и вярвам, че сме опитали да променим всичко, по което сме получили градивна критика", отбеляза още тя.

Георги Станоилов, основател на 5kmrun, подчерта, че неговата организация помага на Софийския маратон от самото подновяване на състезанието. "Имаме опит с организирането на еднократни подкрепителни пунктове, а тази година ще осигурим всички подкрепителни пунктове, които тази година са осем по трасето и един на финала", заяви Станоилов, който отбеляза, че всеки пункт ще бъде поверен на отделни компании и техните служители, които ще влязат в ролята на доброволци.

"Ние обичаме бягането, били сме от другата страна и знаем какво е важно за хората. Надявам се наистина участниците да усетят разликата и да покажем, че София има един хубав маратон, който е наистина значим. Едно от нещата, върху които се съсредоточихме, е да няма струпвания на финала. Ще има отделен коридор на старт-финала, който ще отвежда финиширащите състезатели от тези, които продължават да бягането", заяви Мирчева, като спомена извън интервюто, че ще има и доброволно подреждане на състезателите на старта спрямо техните очаквани времена за финиширане.

Регистрациите затвориха преждевременно - стартовите номера вече са изчерпани

В дните преди маратона се получи известно недоразумение сред част от състезателите, които останаха изненадани от изчерпването на стартовите номера. Това остави много хора без възможност да участват в тазгодишния Софийски маратон. Милица Мирчева и Георги Станоилов обясниха, че е имало предварително определена бройка, защото трасето не е с неограничен капацитет. "Предупреждавахме хората да не чакат до последния момент да се регистрират, защото видяхме, че стартовите номера ще се изчерпят по-бързо от очакваното", каза Мирчева.

"Много маратони доста по-рано изчерпват стартовите си номера. Не е нещо ново и неочаквано, но е ново за България, защото не се е случвало в предходни години. Моят апел е да не се чака последния момент, защото за една добра организация е важно всичко да бъде изчистено предварително. Като започнем от тениски, медали вода по пунктовете, брой тоалетни, струпвания на отделни участъци, дори стартовите времена са изчислени на база данни от миналата година. За мен е много рисково да правим промени в последния момент, защото ще се сблъскаме с проблеми от предходни издания", добави още тя.

"Вярвам, че Софийският маратон може да се разрастне. Той заслужава да бъде на едно по-високо ниво. Виждаме, че има много повече хора, които спортуват. Искаме да дадем един добър пример на хората, които се притесняват и не са предприели първата крачка към спорта. Вярвам, че е абсолютно възможно да се разшири участието", сподели Мирчева, която е свързана и сантиментално със Софийския маратон, понеже това е и първият ѝ маратон в живота.

Какво още казаха Милица Мирчева и Георги Станоилов за Софийския маратон 2025 - гледайте във видеото.

Автор: Стефан Йорданов

Още: "Световното на изненадите" и две избухвания извън Токио: "Бегачите" през септември 2025 г. (ОБЗОР)