Радев за решението на депутатите: Тези промени ще подчинят окончателно службите

Очаквам хората да реагират на този произвол. Това бяха първите думи на президента Румен Радев, след като депутатите прекратиха правомощията му, свързани с назначаването на шефове в спец службите. „Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. Службите ще бъдат употребени – не само за манипулация при избори и прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и заглушаване на опозицията“, коментира държавният глава.

Още: Стойнев: Парламентът трябва да се намеси, когато има блокаж на националната сигурност

"Не отговарям за параноята на някои хора"

Той взе отношение и по твърденията на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, че използва Президентството, за да пише устава на новата си партия. „Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай, докато съм президент“, каза Радев.

Още: "Румене, излез": Пеевски твърди, че Радев пише устав и събира хора в президентството за партията си