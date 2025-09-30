Толкова си можем: Станка Златева за борбата ни и за политическата сянка там

"Някои побеждават, други стават шампиони“ - така президентът на федерацията ни по борба Станка Златева отговори на въпрос дали 1 медал от Световното първенство по борба (Юлиана Янева взе сребро). От думите на Златева излезе, че в момента българската борба "разполага с това". А защо – стигнало се дотук, защото "определени състезатели" направили бойкот на тренировките с националния отбор. Златева не назова имена, но всички фенове на този спорт знаят добре какво стана с олимпийските ни шампиони Семен Новиков и Магомед Рамазанов.

Що се отнася до депутата от ГЕРБ Даниел Александров, Златева обяви как той се борил равностойно с Новиков и било вярно, че след тази схватка Александров искал да се откаже. Златева обаче го убедила да не го прави, а той тренирал и не си почивал през лятото, когато парламентът бил във ваканция – Още:

СНИМКА: Getty Images

Всичко идва от там – така Златева пак посочи Гриша Ганчев за човека, който "мъти" водата във федерацията по борба, макар че трябваше да бъде питана няколко пъти от водещите на сутрешния блок на БНТ. Станка Златева се оплака, че група хора, управлявали дълго време във федерацията, сега си тръгнали и станало разцепление, а тя дълги години ги смятала за приятели.

Още: Патриотизъм или не точно? Федерацията по борба благодари на българите и се заяде с натурализираните след Световното

"Не съм против чужденците, но ние трябва да гледаме за българите, за българската борба", настоя Златева. Същвременно тя открито си призна, че е привърженик на ГЕРБ. На въпрос дали тя е проводник на влияние на Делян Пеевски, Златева призна, че "този човек е уникален", визирайки бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров. Лазаров беше начело на МВР във времената на кабинета "Орешарски" и в началото на второто правителство на Бойко Борисов, после стана координатор на "Атака", но се задържа там до 2018 година. Сега Златева похвали много сина на Лазаров, като изрично заяви, че сега в България имало голямо обединение на ниво клубове борбата като спорт да върви напред.

Още: Един дошъл от дискотеката, друг - от парламента, а трети бойкотирали България: Равносметката за Световното по борба