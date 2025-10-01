Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 13:23 часа 170 прочитания 0 коментара
"Световното на изненадите" и две световни избухвания извън Токио: "Бегачите" през септември 2025 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

В света на атлетиката месец септември бе изцяло подчинено на Световното първенство в Токио. А в средните и дългите бягания това първенство спокойно може да се нарече "Световното на изненадите". Защото големи изненади имаше в почти всяка една от дисциплините от 800 метра до маратон. Изненадващи избухвания обаче имаше не само на Световното в Токио, а и отвъд него. Но всичко по реда си.

Шокиращият развой в битката на 1500 метра

За поредна година най-непредсказуемата и най-интересна дисциплина в средните и дългите бягания се оказа 1500 метра. Още в навечерието на турнира бе ясно, че има един скрит фаворит за победата - Нийлс Ларос. Той спечели няколко големи състезания преди Световното и изглеждаше като най-голяма заплаха за действащия шампион Джош Кър, както и за олимпийския шампион Кол Хокър. Под въпрос бе и хегемонът Якоб Ингебригтсен, който се завърна от контузия. Никой от изброените обаче не спечели.

Нийлс Ларос

Ингебригтсен отпадна в сериите, Хокър - на полуфиналите

Никой не знаеше в каква форма е Ингебригтсен и дали може да обърка сметките. Бързо обаче се видя, че норвежецът не е в кондиция дори да премине сериите. Той отпадна безславно още на първото стъпало, а освен него, в сериите отпаднаха и двамата най-бързи мъже за годината. Тези изненади бяха последвани и от дисквалифицирането на Хокър на полуфиналите. И когато изглеждаше, че в битката за титлата остават само Кър и Ларос, атлетиката ни поднесе още една изненада.

Кър и Ларос увиснаха, а Исак Надер грабна световната титла

Джош Кър не успя да разгърне бягането си на финала и изпита болка, която го остави назад в последните метри преди финала. Неговият сънародник и световен шампион от 2022-ра Джейк Уайтман обаче изглеждаше в много добра позиция почти до края. Ларос не успя да покаже финалния си спринт, но друг изненадващ атлет го направи: аутсайдерът Исак Надер избухна и спечели титлата на 1500 метра.

Исак Надер

Хокър се реваншира на 5000 метра

Може би най-голямото разочарование в състезанието на 1500 метра бе за олимпийския шампион Хокър, тъй като определено имаше потенциал за световната титла, но се дисквалифицира глупаво, блокирайки се на полуфиналите и събаряйки друг атлет, за да си прокара път за финален спринт. Все пак Хокър взе своето изкупление на 5000 метра, като показа, че разполага с най-силния кик в бягане, което протече бавно - напълно в негов интерес, а Ингебригтсен пак остана назад.

Сензационното представяне на Джими Гресие

Сензация имаше и на 10 000 метра, където Джими Гресие шокира фаворитите и грабна световната титла с мощен финален спринт. Всъщност той взе и бронз на 5000 метра, тръгвайки си с два медала от Токио. Никак лошо за атлет, който преди шампионата се целеше единствено във влизане в топ 6 на финала на 5000 м. А Гресие даде индикации, че е в уникална форма още преди Световното, когато записа първата си победа в Диамантената лига, но едва ли някой е вярвал, че той ще триумфира точно на 10 000 метра - в компанията на Йомиф Кеджелча и други водещи африкански атлети.

Джими Гресие

0,03 секунди решиха световната титла на маратон

Уникална драма имаше и в маратона, където разликата между първия и втория бе по-малка от тази между първия и втория на финала на 100 метра. Само 0,03 сек. решиха титлата в маратона при мъжете, като победата бе за Алфонс Симбу, който завоюва първа световна титла за Танзания в леката атлетика. Всъщност на Световното в Токио бе поставен и рекорд за най-много нации, спечелили медали в рамките на един шампионат.

Биймиш детронира хегемона Ел Бакали

За споменаване е и бягането на 3000 метра стипълчейз, където Джорди Биймиш от Нова Зеландия детронира хегемона Суфиан Ел Бакали от Мароко, изпреварвайки го в последните метри с финален спринт. Световният шампион на 1500 м в зала от 2024-та спечели титлата, след като на полуфиналите падна на пистата, а лицето му се размина с шпайковете на друг атлет, но успя да се изправи и да стигне до финала.

Джорди Биймиш

21-годишният Ванионий даде заявка скоро да свали рекорда на 800 метра на Рудиша

Иначе най-успешният атлет в дългите бягания на шампионата бе Беатрис Чебет, която си тръгна с две световни титли - на 5000 м и на 10 000 м. А на 800 метра пък бе поставен рекорд на шампионата при мъжете, след като 21-годишният Емануел Ванионий финишира за невероятните 1:41.86 - на под секунда от световния рекорд на Дейвид Рудиша.

Новият крал на маратона Себастиан Саве триумфира в Берлин 

Световното първенство по Токио обаче не бе единственото събитие, което предложи световни избухвания. Малко след това се проведе един от най-големите маратони в света - този в Берлин, където победата бе за новия хегемон на 42 километра: Себастиан Саве. 29-годишният кениец атакува рекорда на трасето на Елиуд Кипчоге, но необичайно топлото време го остави на около минута от времето на сънародника му.

Себастиан Саве

Саве обаче затвърди статута си на доминант в маратона, продължавайки значимите си победи от Валенсия 2024 и Лондон 2025, където пак бяга резултати около 2 часа и 2 минути. Той отвори рекордна разлика до втория в класирането на маратона в Берлин и вече изглежда въпрос на време да доближи световния рекорд на покойния Келвин Киптум от 2:00:35 часа от Ню Йорк 2023 (Кипчоге има слизане под 2 часа, но времето му не бе признато за световен рекорд).

Туве Александершон - новата кралица на трейл бягането

В края на септември се проведе и Световното първенство по планинско бягане, което е под шапката на Световната атлетика. Там станахме свидетели на още едно "избухване" - Туве Александершон направи най-коравото бягане в историята на трейла. Шведката, която е световна шампионка в 6 различни спорта, направи истински фурор на състезанието в Испания, като бягането ѝ се оценява от ITRA като най-коравото за жена и дори най-силно при мъжете, ако бъде приравнено към мъжката сравнителна таблица. Явно ориентирането ражда друга порода планински атлети, защото и шампионът при мъжете бе ориентировач...

Автор: Стефан Йорданов

