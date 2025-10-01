"Световното на изненадите" и две световни избухвания извън Токио: "Бегачите" през септември 2025 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

В света на атлетиката месец септември бе изцяло подчинено на Световното първенство в Токио. А в средните и дългите бягания това първенство спокойно може да се нарече "Световното на изненадите". Защото големи изненади имаше в почти всяка една от дисциплините от 800 метра до маратон. Изненадващи избухвания обаче имаше не само на Световното в Токио, а и отвъд него. Но всичко по реда си.

Шокиращият развой в битката на 1500 метра

За поредна година най-непредсказуемата и най-интересна дисциплина в средните и дългите бягания се оказа 1500 метра. Още в навечерието на турнира бе ясно, че има един скрит фаворит за победата - Нийлс Ларос. Той спечели няколко големи състезания преди Световното и изглеждаше като най-голяма заплаха за действащия шампион Джош Кър, както и за олимпийския шампион Кол Хокър. Под въпрос бе и хегемонът Якоб Ингебригтсен, който се завърна от контузия. Никой от изброените обаче не спечели.

Ингебригтсен отпадна в сериите, Хокър - на полуфиналите

Никой не знаеше в каква форма е Ингебригтсен и дали може да обърка сметките. Бързо обаче се видя, че норвежецът не е в кондиция дори да премине сериите. Той отпадна безславно още на първото стъпало, а освен него, в сериите отпаднаха и двамата най-бързи мъже за годината. Тези изненади бяха последвани и от дисквалифицирането на Хокър на полуфиналите. И когато изглеждаше, че в битката за титлата остават само Кър и Ларос, атлетиката ни поднесе още една изненада.

Кър и Ларос увиснаха, а Исак Надер грабна световната титла

Джош Кър не успя да разгърне бягането си на финала и изпита болка, която го остави назад в последните метри преди финала. Неговият сънародник и световен шампион от 2022-ра Джейк Уайтман обаче изглеждаше в много добра позиция почти до края. Ларос не успя да покаже финалния си спринт, но друг изненадващ атлет го направи: аутсайдерът Исак Надер избухна и спечели титлата на 1500 метра.

Хокър се реваншира на 5000 метра

Може би най-голямото разочарование в състезанието на 1500 метра бе за олимпийския шампион Хокър, тъй като определено имаше потенциал за световната титла, но се дисквалифицира глупаво, блокирайки се на полуфиналите и събаряйки друг атлет, за да си прокара път за финален спринт. Все пак Хокър взе своето изкупление на 5000 метра, като показа, че разполага с най-силния кик в бягане, което протече бавно - напълно в негов интерес, а Ингебригтсен пак остана назад.

Сензационното представяне на Джими Гресие

Сензация имаше и на 10 000 метра, където Джими Гресие шокира фаворитите и грабна световната титла с мощен финален спринт. Всъщност той взе и бронз на 5000 метра, тръгвайки си с два медала от Токио. Никак лошо за атлет, който преди шампионата се целеше единствено във влизане в топ 6 на финала на 5000 м. А Гресие даде индикации, че е в уникална форма още преди Световното, когато записа първата си победа в Диамантената лига, но едва ли някой е вярвал, че той ще триумфира точно на 10 000 метра - в компанията на Йомиф Кеджелча и други водещи африкански атлети.

0,03 секунди решиха световната титла на маратон

Уникална драма имаше и в маратона, където разликата между първия и втория бе по-малка от тази между първия и втория на финала на 100 метра. Само 0,03 сек. решиха титлата в маратона при мъжете, като победата бе за Алфонс Симбу, който завоюва първа световна титла за Танзания в леката атлетика. Всъщност на Световното в Токио бе поставен и рекорд за най-много нации, спечелили медали в рамките на един шампионат.

Биймиш детронира хегемона Ел Бакали

За споменаване е и бягането на 3000 метра стипълчейз, където Джорди Биймиш от Нова Зеландия детронира хегемона Суфиан Ел Бакали от Мароко, изпреварвайки го в последните метри с финален спринт. Световният шампион на 1500 м в зала от 2024-та спечели титлата, след като на полуфиналите падна на пистата, а лицето му се размина с шпайковете на друг атлет, но успя да се изправи и да стигне до финала.

21-годишният Ванионий даде заявка скоро да свали рекорда на 800 метра на Рудиша

Иначе най-успешният атлет в дългите бягания на шампионата бе Беатрис Чебет, която си тръгна с две световни титли - на 5000 м и на 10 000 м. А на 800 метра пък бе поставен рекорд на шампионата при мъжете, след като 21-годишният Емануел Ванионий финишира за невероятните 1:41.86 - на под секунда от световния рекорд на Дейвид Рудиша.

Новият крал на маратона Себастиан Саве триумфира в Берлин

Световното първенство по Токио обаче не бе единственото събитие, което предложи световни избухвания. Малко след това се проведе един от най-големите маратони в света - този в Берлин, където победата бе за новия хегемон на 42 километра: Себастиан Саве. 29-годишният кениец атакува рекорда на трасето на Елиуд Кипчоге, но необичайно топлото време го остави на около минута от времето на сънародника му.

Саве обаче затвърди статута си на доминант в маратона, продължавайки значимите си победи от Валенсия 2024 и Лондон 2025, където пак бяга резултати около 2 часа и 2 минути. Той отвори рекордна разлика до втория в класирането на маратона в Берлин и вече изглежда въпрос на време да доближи световния рекорд на покойния Келвин Киптум от 2:00:35 часа от Ню Йорк 2023 (Кипчоге има слизане под 2 часа, но времето му не бе признато за световен рекорд).

Туве Александершон - новата кралица на трейл бягането

В края на септември се проведе и Световното първенство по планинско бягане, което е под шапката на Световната атлетика. Там станахме свидетели на още едно "избухване" - Туве Александершон направи най-коравото бягане в историята на трейла. Шведката, която е световна шампионка в 6 различни спорта, направи истински фурор на състезанието в Испания, като бягането ѝ се оценява от ITRA като най-коравото за жена и дори най-силно при мъжете, ако бъде приравнено към мъжката сравнителна таблица. Явно ориентирането ражда друга порода планински атлети, защото и шампионът при мъжете бе ориентировач...

Автор: Стефан Йорданов

