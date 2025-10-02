Бивш вътрешен министър за стената от дронове: Заедно с НАТО можем да се защитим от тази агресия

„НАТО се готви за защита на всяка една от държавите, но забележката за защитата от дронове беше, че всяка държава ще вземе решение как да реагира“, коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Валентин Радев, експерт по взривовете и бивш вътрешен министър. „България може заедно с НАТО, заедно с нашите партньори и съюзници да се защитим от тази агресия“, допълни той.

„Всички държави, особено тези, които сме на източния фланг, трябва да направим така, че да имаме способност, ако има такива провокации, първо да ги забележим от голямо разстояние, а навлязат ли на наша територия, да имаме способност да ги проследим, контролираме и да ги свалим, ако се наложи“, обясни Валентин Радев.

У нас има над 200 предприятия, които произвеждат подобни системи. „Лично аз знам за десетки, които от повече от 20 години произвеждат такива дронове, които армията ги използваше за мишени. Те са подобни на тези, за които говорим“, каза Радев. По думите му обаче държавата трябва да вложи пари и да развие всичко това. „Те трябва да бъдат и така направени, че да прихващат и да унищожават такива вражески дронове“, уточни бившият вътрешен министър.

