Великият български шампион, който заслужава повече внимание: Скромността на Ружди Ружди

Шестата титла е по-различни - много дълго време чакахме с моя треньор такъв тип резултат. Това заяви легендарният ни тласкач на гюле за хора с увреждания Ружди Ружди. Той подобри собствения си световен рекорд с 26 сантиметра - а името му е етимология на "търсещ победата, роден за победи".

Още: Страхотно! Българин спечели шестата си световна титла с най-добър резултат в историята

Ружди разказа пред БНТ, че условията в Индия са били тежки, с висока влажност и състезанието е продължило дълго време, като опонентът му за златото също е подобрил личното си постижения. Нито за момент той не изтъкна с каква унищожителна разлика в резултата всъщност е спечелил титлата.

Борим се да постигаме още повече и да видят хората, че можем, каза Ружди Ружди, неизменно включвайки и треньора си в успехите си - в нито един момент той не заговори в първо лице, единствено число, а само в първо лице, множествено число. Атлетът ни искрено благодари и на хотел в Павел баня, където е разположена екипировката му за тренировки и където има необходимите условия да се подготвя, за да е на високо ниво - най-високото ниво в света.

Дано нямам контузии, още ще продължавам - докато мога, ще се състезавам, обеща Ружди Ружди, който искрено си пожела да се разминава с контузиите.

Още: Ето кои са отбор №1, треньор №1 и спортист №1 с увреждания за 2024 година