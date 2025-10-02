Прокуратурата отговори на ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това заявиха от прокуратурата. Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата.

Решението на ВКС не ощетява Борислав Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг. Информацията от ВКС идва в момент, в който и.ф. главен прокурор участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.

Какво се случи?

Днес Върховният касационен съд официално отказа да признае Борислав Сарафов за действащ главен прокурор на България. Двама съдии от ВКС са отхвърлили искания, изпратени от него, с аргумента, че мандатът му е изтекъл на 21 юли 2025 г. Те се позовават на разпоредби от Закона за съдебната власт, които позволяват временно назначените ръководители на прокуратурата и върховните съдилища да останат на поста си за срок не по-дълъг от шест месеца.

В случая на Сарафов този срок е изтекъл през лятото. Въпреки това Прокурорската колегия на ВСС реши да го остави на поста, като прие, че ограничението не се отнася до заварени положения като неговото. В позицията на ВКС се добавя още, че "с изтичане на шестмесечния срок лицето, определено да изпълнява функциите на главен прокурор, занапред не може да изпълнява тези функции". Така с решението си ВКС всъщност започва да отказва дела с обвинения, в които участва Сарафов, защото не го признава за главен прокурор.

Мотивите

ВКС обаче заема коренно различна позиция. В решението си съдът подчертава: "Актът на назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор е влязъл в сила, част е от правния мир като неотменен и се изпълнява и понастоящем. Стабилността на индивидуалния административен акт за определяне на и. ф. главен прокурор от 16.06.2023 г. не е противопоставима на правните последици на новата норма на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ. Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС", са категорични върховните съдии.

ВКС изтъква, че разпоредбата има т. нар. несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения, което означава, че законът се интересува от това да регулира отношенията оттук нататък, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения.

"Нововъведеният правен режим преурежа за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), за разлика от същинската ретроактивност (Решение № 5/11.05.2017 г. на Конституционния съд). Нормата запазва юридическия характер на факта, който се е реализирал преди нейното влизане в сила (определянето на и. ф. главен прокурор), но преурежда неговите правни последици", допълват от ВКС.