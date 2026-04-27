Руснаци взеха най-много титли на Европейското по борба, но Украйна е победител при нациите

27 април 2026, 19:38 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руски борци, състезаващи се под неутрален флаг, спечелиха най-много титли и медали от изминалото Европейско първенство по борба 2026 в Тирана. Отборен победител сред нациите обаче стана Украйна, тъй като Русия няма право да бъде представлявана. Украинците доминираха на шампионата на Стария континент, особено в женското направление, където спечелиха всичките си шест титли - най-много от всички нации, участвали на Евро 2026.

Украйна доминира в женското направление на Европейското в Тирана

Украйна завърши Европейското първенство в Тирана с общо 11 медала - 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови. Така украинската страна изпревари отбора на Азербайджан, който завърши втори по медали с общо 13 отличия - 5 златни, 2 сребърни и 6 бронзови (цветът на медала има по-голяма тежест при формирането на класирането, отколкото броятна отличията). Третото място пък бе за Турция с 11 медала - 2 златни, 3 сребърни и 6 бронзови.

Садулаев

8 руснаци спечелиха европейски титли в Тирана, но под неутрален флаг

Състезателите, участвали под неутрален флаг, спечелиха общо 25 медала - 8 златни, 6 сребърни и 11 бронзови. Всичките осем златни медала бяха за руски състезатели, което означава, че ако Русия имаше правото да бъде представлявана, щеше да стане отборен победител. Страната обаче е санкционирана да участва в спортни прояви под егидата на Международния олимпийски комитет заради военните действия срещу Украйна.

Иначе България завърши четвърта по медали на Европейското в Тирана, след като спечели 1 златен медал, 2 сребърни медала и 3 бронзови медала.

Стефан Йорданов
