Пилотът от Формула 1, чието място може да заеме Никола Цолов, коментира бъдещето си

По-рано през седмицата се медиите в Испания разпространиха интересни новини около българския пилот Никола Цолов. Според SoyMotor, българският пилот е все по-близо до сбъдване на голямата си мечта да кара във Формула 1. Според информацията, на родния състезател му е било гарантирано място в един от двата отбора на Ред Бул през следващата година, като той ще замести или оттеглящия се Макс Верстапен, или Лиъм Лоусън в Рейсинг Булс. Менторът на Цолов побърза да отрече слуховете, но шансовете на Българския лъв за пробив в елита никак не са малки.

Цолов дебне за поста на Лоусън в Рейсинг Булс

Сега Лоусън, в чийто болид Цолов може да влезе от догодина, коментира бъдещето си в отбора. Този уикенд новозеландецът се завръща на мястото, където постигна първия си голям успех във Формула 1, с известна увереност, че това може да се повтори. През миналия сезон той финишира на 6-а позиция на "Ред Бул Ринг" - момент, който значително укрепи самочувствието му след отстраняването му от Ред Бул едва след два кръга. В навечерието на Гран при на Австрия Лоусън беше попитан какви са плановете му и дали е имало някакви разговори относно бъдещето му.

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Ето какво каза Лоусън:

24-годишният пилот сподели, че се чувства добре и че е твърде рано да се говори за бъдещето му: "Все още е много рано, досега сезонът е много добър, очевидно има много какво да научим с тези нови болиди и правим точно това всеки уикенд. Намираме се в добра позиция, но, разбира се, се опитваме да поддържаме този темп. Все още е много рано за подобни разговори, но честно казано съм много щастлив и всички се чувстваме добре."

Лоусън заема десето място в класирането при пилотите, като е спечелил точки в пет от последните шест кръга и няма причина да се смята, че това няма да продължи и тази седмица. Шефът на Рейсинг Булс Алан Перман заяви, че отборът е в силна позиция, като заема шесто място в шампионата при конструкторите. Докато бъдещето на новозеландеца остава неясно, постът на друг пилот на стартовата решетка също е под въпрос. Става въпрос за Естебан Окон, който може да бъде заменен съвсем скоро от Хаас. За тази възможност пък дебне един от основните конкуренти на Никола Цолов.