Шумахер с мрачна прогноза за "изпадналия в посредственост" отбор на Ред Бул

Кризата в Ред Бул продължава да се задълбочава и да бъде водеща тема в света на Формула 1. "Биковете" преживят труден сезон в сравнение с последните години по отношение на представяне на пистата, а ситуацията по високите етажи също не е никак розова. Наскоро тимът се раздели с дългогодишния си шеф Кристиан Хорнер, а на негово място пристигна Лоран Мекис.

Новият шеф на Ред Бул ще има сериозна работа през следващите 2-3 години

Отборът е на четвърто място в шампионата на конструкторите, след като натрупа само 194 точки досега, като 187 от тези точки са благодарение на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Кампанията през 2025 г. също така видя как Ред Бул направи ранна смяна на пилотите, като Лиъм Лоусън беше заменен след само две състезания от Юки Цунода.

ОЩЕ: Ред Бул разкри важна информация за бъдещия съотборник на Макс Верстапен

Ралф Шумахер каза кога Ред Бул отново ще бъде конкурентноспособен

Бившият пилот и брат на легендарния Михаел - Ралф Шумахер, не сдържа мислите си в острата си оценка за отбора на Ред Бул. Той определи австрийския отбор като "най-голямото разочарование" през сезон 2025. Говорейки в подкаста "Backstage Boxengasse" на Sky Sports Germany, германецът подчерта как отборът постепенно е загубил авторитета си с напредването на сезона: "Ако погледнете резултатите сега, наистина трябва да се отблежи, че Ред Бул е най-голямото разочарование през сезона. Разбира се, те започнаха сезона добре, но сега наистина не са фактор. А най-ниската точка беше Гран при на Унгария. Дори не мога да си спомня последния път, когато Макс Верстапен беше толкова назад."

Ралф Шумахер смята, че на новия шеф на отбора на Ред Бул Лоран Мекис ще са необходими 2-3 години, за да подобри ситуацията в отбора на Милтън Кийнс. Той обаче призна, че докато шесткратният шампион при конструкторите е затънал в "посредственост", французинът вече възстановява отбора до предишното му състояние. "Мекис връща старото усещане за Ред Бул. Достъпен, човешки, открит – без повече онази борба за власт на заден план", каза той пред BILD. "Но ще отнеме 2 до 3 години, докато нещата наистина се завъртят отново. В момента отборът е заседнал в посредственост."

ОЩЕ: Шумахер скочи на Хамилтън: Може би е прекалено стар или просто не успява да се справи