Скандалът се разраства! Опозицията в родните щанги може да свали президента и да обрече федерацията на фалит

Скандалът в родните щанги се разраства! Преди дни стана ясно за напрежение между президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев и Управителния съвет на централата. Част от делегацията изрази недоверието си към председателя, тъй като не се отчита пред ръководния орган и властва еднолично. След това член на Управителния съвет на федерацията и бивш президент на Старт Червен бряг - клубът, в който тренира Карлос Насар, Николай Ценков заяви, че ще се кандидатира за нов президент.

Готви се извънредно Общо събрание срещу Стефан Ботев

Думите на Ценков вдигнаха опозицията на крака и няколко дни по-късно bTV разкрива, че тя е събрала нужните гласовете за провеждане на извънредно Общо събрание. Събраните до момента гласове са 13. 34 са членовете на БФВТ. В следващите дни предстои да стане ясно дали ще се стигне до извънредно Общо събрание, а напрежението със сигурност ще продължи да расте.

Припомняме, че Стефан Ботев бе избран за президент на централата в края на миналата година. Той беше единственият кандидат за поста и събра гласовете на всички 27 делегати. Той пое руля в момент, в който родните щанги бяха пред фалит. Ботев успя да стабилизира ситуацията, като уреди финансова стабилност от Делян Пеевски. Наскоро той заяви, че има лична договорка с лидера на "ДПС - Ново начало", според която санкционираният по глобалния закон Магнитски депутат щял да помага финансово, докато Ботев е начело на федерацията. Това означава, че потенциално оттегляне на Ботев би върнало БФВТ в изходно положение и пред фалит.

