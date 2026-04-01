Скръбна вест! Почина бивш олимпийски и световен шампион на Русия

На 51-годишна възраст почина бившият световен и олимпийски шампион по хандбал с тима на Русия Едуард Кокшаров. Новината бе съобщена от белоруския клуб Мешков Брест, чийто старши треньор бе Кокшаров от 2023 година насам. В период на състезателната си кариера вече покойняит завоюва олимпийска титла с Русия в Сидни през 2000 година и бронзово отличие в Атина четири години по-късно. Той има и злато от Световното първенство в Япония през 1997 година, както и сребро от Египет 1999.

На европейски първенства той спечели сребро в Хърватия през 2000 година. "Ще го запомним като човек, който остави трайна следа в нашия отбор и в сърцата на всички, които го познаваха. Това е непоправима загуба за цялото хандбално семейство и голям шок за световната хандбална общност", заявиха от Мешков.

W wieku 50 lat zmarł nagle 🇷🇺 Eduard Kokszarow - złoty medalista olimpijski i mistrz świata z reprezentacją Rosji oraz zwycięzca Ligi Mistrzów z Celje.



Był jednym z najwybitniejszych lewoskrzydłowych w historii dyscypliny. Sześciokrotnie - między 2001 a 2007 rokiem - był…