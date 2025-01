След подиума: Достойна Милена Тодорова влезе в топ 7 на преследване от Световна купа по биатлон

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова постигна ново достойно класиране на старт от Световната купа. Родната състезателка се представи много добре по време на преследването на 10 км в зимния курорт Оберхоф и финишира на седма позиция с време 31:48:59. Тя направи само две грешки в стрелбата, като преди четвъртото заставане пред мишените заемаше второ място. Първа е французойката Лу Жанмоно, която завърши с 31:14:09 минути.

Тодорова се движеше страхотно в началото, но започна стрелбата с грешка при първия легнал. Тя изостана от основната група. При второто заставане пред мишените обаче българката беше безкомпромисна с 5 от 5. При първия прав Милена Тодорова запази хладнокръвие и отново беше 100%-ова, което и даде повод да мечтае за нов подиум.

ОЩЕ: Историческият успех на Алберт Попов на Световната купа му донесе 6-цифрена финансова премия

With Paula Botet on the tracks, the race is officially on! 💨 Watch live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR @eurovisionsport pic.twitter.com/83vc8snKYV

Една грешка при четвъртата стрелба обаче лиши родната състезателка от класиране в топ 3. В последната обиколка тя беше изпреварена и в крайна сметка финишира седма. Въпреки това след третото място в спринта преди два дни тя затвърди прекрасната форма, в която се намира. С представянето си в преследването Тодорова си осигури 41 точки за класирането и сумата от 5000 евро.

Французойката Лу Жанмоно убедително спечели състезанието, като допусна само една грешка. Втора се нареди норвежката Киркайде, а трета на подиума ще се качи шведката Елвира Йоберг.

Lou Jeanmonnot claims her fourth Pursuit victory and second of the season, securing the red bib! 🤩



Watch all competitions live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/zknCHoV85r