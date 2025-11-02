След съдебната победа: Лечева каза от какво зависи дали "срамната история" в БОК ще продължи

Весела Лечева направи първи коментар за решението на Софийски градски съд по отношение на Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) при гостуването си в „Евронюз България“. Избраната за председател на родната централа напомни, че вече седем месеца продължава срамната история, в която по думите й, съвсем незаслужено е въвлечен българският спорт. Според Лечева това, дали ще продължи сагата, зависи от съвестта на нейните колеги, като вероятно визираше Стефка Костадинова.

Лечева с първи коментар след решението на Софийски градски съд

"Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание", заяви Лечева след решението на Софийски градски съд. „Нека да припомня, че на 19-ти март беше проведено Общото събрание – максимално открито, пред очите на всички медии, нито един от участниците не оспори решенията, не изрази притеснения. Последваха жалби, два дни по-късно. Решението на СГС от 29 октомври категорично и мотивирано отхвърля всички искови претенции на жалбоподателите. Много конкретно са развити мотивите", смята тя.

"Оборва се твърдението, че има невалидно пълномощно на Федерацията по хокей на трева, което се оказа лъжа. Отхвърля се твърдението, че събранието не е свикано надлежно. Нещо, с което също бяхме наясно, защото самият факт, че на него са присъствали 83-има от общо 86 члена на БОК по недвусмислен начин показваше, че всички са били известени, както изисква законът и събранието е взело легитимни решения. Третата претенция беше свързана с моята кандидатура и срока на нейното подаване. В решението на съда се казва категорично, че срокът е спазен“, съобщи Весела Лечева.

„Преди съдебното решение, имахме становищата на двете комисии на Общото събрание, след това две писма на МОК, които бяха получени след изключително внимателно запознаване с фактическата обстановка от тяхна страна. Моето име, това на новия генерален секретар и на новото Изпълнително бюро бяха вписани още преди няколко месеца във всички международни документи и информационни канали“, напомни отново бившата състезателка по спортна стрелба.

„Оттук нататък зависи от моите колеги, от тяхната съвест, дали ще продължават да поставят на изпитание Българския олимпийски комитет и олимпийското движение. Дали ще продължат тази срамна история, в която въвлякоха страната ни“, добави Весела Лечева.

