Следете НА ЖИВО: Карлос Насар на Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми

Суперзвездата на българския спорт Карлос Насар излиза в петък (24 април) на подиума на Европейското първенство по вдигане на тежести за 2026 г. в Батуми, Грузия, за да атакува четвърта поредна европейска титла. Състезанието в категория до 94 килограма започва в 15:00 часа българско време и ще продължи около два часа, като ще можете да проследите в реално време опитите на Карлос Насар НА ЖИВО в Actualno.com!

НАСАР ПО ТВ: КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ КАРЛОС НА EВРОПЕЙСКОТО 2026

Очаквайте актуална информация за представянето на Карлос след всеки опит тук, след 15 часа!

Преди Европейското първенство 2026 за Карлос Насар

Спортист номер 1 на България за 2024 и 2025 г. Карлос Насар пристига в Батуми като голямата звезда на световните щанги - и това се видя още в предходните дни, в които българинът успя да прикове всички погледи към себе си дори по време на тренировка. Роденият в Червен бряг щангист раздаваше автографи и се снимаше с фенове, като показа добро настроение, а освен това бе удостоен и с наградата Щангист №1 на Европа за 2025 г.

Карлос ще гони четвърта поредна европейска титла, но и нови световни рекорди

Насар стана европейски шампион за мъже за пръв път още през 2023-та в Ереван, когато бе едва на 19 години. Медалите при мъжете обаче не му бяха чужди и тогава, след като бе взел сребърни медали и от европейските първенства в Москва и в Тирана през 2021-ва и 2022-ра. Освен това Насар печели първата си световна титла за мъже още в Ташкент през 2021 г., когато бе едва на 17-годишна възраст.

Феноменът на световните щанги ще опита да продължи да пише история и в Батуми, след като през миналата година размаза конкуренцията на Европейското първенство в Кишинев, побеждавайки втория в категория до 96 кг с невероятните 38 кг преднина в двубоя. Сега Насар ще се състезава в категория до 94 кг, която е олимпийска и в която се състезава и на Световното първенство във Фьоде през 2025 г., където завоюва третата си световна титла.

Може ли Насар да прибере и световни рекорди в изхвърлянето и в двубоя?

В Батуми Насар на практика е без конкуренция, след като единствената реална заплаха "избяга" в по-долна категория. Той е абсолютен фаворит за първото място и едва ли някой може да го доближи, но Карлос ще се състезава и за покоряване на световните рекорди в категорията. Той е притежател на световния рекорд в изтласкването с 222 кг, но ще иска да подобри и световния рекорд в изхвърлянето, който е 182 кг на иранеца Алиреза Моейни, както и да счупи световния стандарт за световен рекорд в двубоя - 396 кг.