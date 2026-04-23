Руснак счупи още един рекорд на Европейското по щанги, но едва не изпусна титлата

23 април 2026, 13:56 часа 509 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руснак счупи още един рекорд на Европейското по щанги, но едва не изпусна титлата

Нова титла и нов рекорд на Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми! 23-годишният руски щангист Геворг Серобян успя да стане европейски шампион за мъже в категория до 79 килограма, след като счупи европейския рекорд в изхвърлянето. Той обаче не се представи по най-добрия начин в изтласкването и можеше да загуби европейската титла, но в крайна сметка успя да остане първи с 1 кг аванс в двубоя.

Европейски рекорд в изхвърлянето от Геворг Серобян

Серобян, който се състезава като неутрален атлет заради санкциите срещу Русия, стартира състезанието със 155 кг в изхвърлянето, а след това преодоля и 158 кг, за да може в третия си опит да атакува европейския рекорд и да го подобри със 161 кг. Той изпревари втория в движението Каан Кахриман с цели 5 кг, а трети в изхвърлянето остана румънецът Тибериу Доносе.

В изтласкването обаче класирането претърпя промени. Най-силен бе албанецът Брикен Каля, който записа 187 кг в третия си опит. Серобян пък направи успешен опит на 180 кг, но се провали на 183 кг. Все пак руснакът събра двубой от 341 кг и остана с килограм над Каля, който пък записа едва 153 кг в първото движение, което го лиши от възможността да стане европейски шампион.

Иначе на трето място в двубоя завърши Мартин Погосян от Армения, който бе едва 10-ти в изхвърлянето със 152 кг, но успя да завърши 2-ри в изтласкването със 186 кг още в първия си опит. Следващите му два опита бяха на 190 кг - и двата неуспешни. Така арменецът събра 338 кг в двубоя и се пребори за бронзовия медал, изпреварвайки с 1 кг турчина Кахриман.

В южната ни съседка обаче могат да бъдат горди с двама европейски шампиони, чрез които Турция измести България от върха.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
