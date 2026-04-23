"Верстапен може да прави каквото си иска. Той е един от най-добрите пилоти в историята"

Пилотът на Макларън Ландо Норис коментира евентуалното оттегляне на пилота на Ред Бул Макс Верстапен от Формула 1. Настоящият световен шампион Норис e категоричен, че Верстапен може да направи точно това, което желае, тъй като си е заслужил тази позиция. Както е известно, Верстапен е остър критик на новите правила във Формула 1, заради които заплаши да напусне спорта, а Норис вярва, че Макс може да си позволи да напусне, ако реши.

Ландо Норис подкрепи твърдата позиция на Верстапен

"Макс си е спечелил правото да напусне и да прави каквото иска. Той е има четири титли. Винаги е казвал мнението си открито, независимо дали си е струвало или не. Можете да се съгласите с него или да не сте съгласни. Той остава себе си и според мен това е много добър подход към живота. Би било жалко, ако Верстапен напусне. Това би било загуба за нашия спорт, той е може би един от най-добрите пилоти в историята на Формула 1", заяви Норис.

Норис вярва, че Верстапен ще остане по-дълго във Формула 1 от очакваното

"Понякога ни прави живота доста труден, но е забавно да се състезаваме с него. Страхотно е да се конкурираме с някой, който вече има четири шампионски титли. Наскоро ми обясниха, че е изразил желание да спечели пета титла. Сигурен съм, че ще остане по-дълго в сравнение с това, което очакват мнозина", добави още световният шампион пред Sky Sports в четвъртък.

Британецът се намира на пето място в класирането до момента с актив от 25 точки след 5 кръга.

