Военните реагираха на странен предмет в морето край Слънчев бряг (СНИМКА)

Военните реагираха на два предмета в морето - първо край Слънчев бряг, а след това и край Несебър, става ясно от съобщение на Министерство на отбраната. Общо два специализирани екипа от Военноморската база в Бургас са изпълинили "задачи в помощ на населението" във вчерашния ден. В единия случай става дума за стартови двигател от ракета за противовъздушна отбрана (ПВО), а във втория за безпилотен летателен апарат. За изпълнението на тези задачи военнослужещите от Военноморските сили действат след искане на Областна администрация Бургас и по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

Странният предмет в морето

Стартовият двигател на ПВО е бил открит на плажа в Слънчев бряг, а след това е бил обозначен. Впоследствие военнослужещите установяват, че двигателят не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база.

Дронът край Несебър

По-късно през същия ден специализиран екип от Военноморска база – Бургас е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър по информация, получена в областната дирекция на "Гранична полиция", за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон).

Военнослужещите предприемат обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като продължават в 6.30 ч. днес, 23 април, с участието на катер от състава на ВМС.

В 10.55 ч. екипажът на катера открива и идентифицира безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморска база - Бургас.