23 април 2026, 20:30 часа 0 коментара
Снимка: Mihaela Marinova/Facebook
Откривам себе си във всички участници в "Като две капки вода": Михаела Маринова като ментор (ВИДЕО)

Михаела Маринова несъмнено е една от най-популярните и нашумели български изпълнителки днес. Тя отново се завърна в предаването "Като две капки вода", но този път не като участник, а с отговорната роля на ментор, който не само подготвя тазгодишните участници, но и ги вдъхновява със своя талант и музикален професионализъм. Като артист, тя самата обаче се припознава в героите от Сезона - Слънце. "Откривам себе си във всеки един от участниците", казва тя и изброява: хъса на Алекс Раева, перфекционизма на Иво Димчев, първите стъпки на Симона - за Михаела тези черти не са чужди, сякаш е "разпръсната в 9 души".

За Михаела, която спечели петото издание на шоуто, "Капките" не са просто музикален телевизионен формат, а процес, в който всеки артист преминава през собствена трансформация. "Ако сте влезли в това шоу като професионалисти, от това шоу излизате като още по-големи", каза изпълнителката на "Стъпка на напред". 

"Бъди себе си" са думите, които Михаела определя за свое мото. За нея истинската сила на артиста се крие именно в несъвършенствата. "Изпълнителят се формира чрез имитации на различни артисти, от всеки взимаш по нещо, но трябва да го пречупиш през своята призма". 

Формулата за успех

Михаела влиза в шоубизнеса още като ученичка - и това променя всичко. "Животът ми се преобърна на 180 градуса", спомня си тя. Подготвя се за изпити вкъщи, докато паралелно гради кариера, но това не я натоварва, а напротив - усеща магията на този период: "Това беше вълшебен момент за мен и за семейството ми".

Припомняме, че в края на 2024 година Михаела Маринова издаде песен, носеща заглавието "Герой", а малко по-късно разкри и своите най-големи герои в живота си. Освен нейният годеник, това са и нейните родите. За тях певицата говори и в подкаста на "Капките". 

Снимка: Mihaela Marinova/Facebook, фотограф: Duran Duran

Думите на баща ѝ "Над теб е само небето" се превръщат във вътрешен пътеводител. Михаела вярва, че възможностите са безгранични, стига да дадеш всичко от себе си. Може би именно вярата и постоянството я съпътстват и направляват през всички етапи от професионалния ѝ път.

Ева Петрова Отговорен редактор
