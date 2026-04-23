За трансферна цел на Левски, ЦСКА и Лудогорец: Скаути от Белгия, Полша и Турция вече са в България

Скаути на клубове от Белгия, Турция и Полша са на родна земя, за да следят изявите на вратаря на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич. Това съобщи кипърското издание: “ meridiansports“. Стражът е сред основните футболисти на “смърфовете“ и е с основна заслуга за доброто представяне на отбора както в Първа лига, така и за Купата на България. “Черно-белите“ имат реален шанс както да спечелят трофей, така и да се класират за участие в квалификациите за европейските клубни турнири през следващия сезон.

Интерес към Милосавлевич има и от Левски, ЦСКА и Лудогорец

Според източника скаутите от Белгия, Полша и Турция вече са пристигнали в България, за да наблюдават на живо Милосавлевич. Той пристигна в Локомотиви Пловдив със свободен трансфер от Анортозис през зимата на 2025 г. и от тогава впечатлява с изявите си под рамката на вратата на “смърфовете“. Интерес към швейцареца със сръбски паспорт не липсва и от родните отбори. Трите гранда Левски, ЦСКА и Лудогорец също са записали името му в листата с трансферни желания.

Локомотив Пловдив има два шанса да се класира за Европа

Статистиката на Милосавлевич в Локомотив Пловдив е доста впечатляваща. Той е изиграл 46 мача, в 20 от които е запазил мрежата си “суха“. В това число влиза и последната среща на “смърфовете“ – разгромна победа с 4:0 като гост на Арда Кърджали в първия 1/2-финален мач за Купата на България. Това доближава стража и пловдивския гранд до трофей, който би им осигурил сигурно участие на квалификации за Европа през следващия сезон. Другият начин за Локомотив да стигне до някой международен клубен турнир е, ако завърши 5-ти в Първа лига. Тогава ще играе бараж с 4-тия в класирането.

