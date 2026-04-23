След медалите на Милов, Новиков и Григоров: Гриша Ганчев нападна „расистите“ и „псевдородолюбците“ от БФБорба

23 април 2026, 11:56 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Собственикът на борцов клуб ЦСКА Гриша Ганчев излезе с дълъг пост в социалните мрежи, в който коментира представянето на родните състезатели на Европейското първенство в Тирана. Както е известно, Кирил Милов, Семен Новиков и Стефан Григоров, които са част от „армейците“, завоюваха медали на надпреварата. Първият спечели златото при класиците в категория до 97 килограма, докато олимпийският шампион завоюва сребро в категория до 87 кг. Григоров пък грабна бронз в категория до 55 килограма.

Гриша Ганчев благодари на състезателите на ЦСКА за отличното им представяне. Бизнесменът не пропусна да се заяде и с ръководството на Българската федерация по борба, като заяви, че пожелава здраве на „туристите, псевдородолюбците и расистите“, тъй като ще им трябва. Припомняме, че Станка Златева бе обявена за расист, след като от централата отказаха да използват натурализирани чужденци в националните отбори. Ганчев завърши поста си с: „Зимата свърши. Пролетта дойде. И тя не прощава на слабите“.

Бизнесменът отново скочи на ръководството на БФБорба

„Искам да благодаря на момчетата. Те не са просто спортисти – те са герои. Събраха се, издържаха и показаха на какво са способни, въпреки всичко. Повече от година – година и четири месеца – без нито стотинка от държавата-мащеха. Въпреки постоянния психологически тормоз и униженията от шепа мракобесни „фактори“. И въпреки това, резултатите са налице!“.

„Специални благодарности на Сослан и Казбек Фарниеви за изключителната подготовка в България, Азербайджан и Хърватия. На тези елитни бойци пожелавам едно – върнете се след почивката още по-гладни, още по-мотивирани и още по-опасни за световното първенство. А на „туристите“, псевдородолюбците и расистите – пожелавам здраве. Ще им трябва. Зимата свърши. Пролетта дойде. И тя не прощава на слабите“, написа бизнесменът.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Станка Златева Гриша Ганчев борба българска федерация борба Европейско първенство по борба Кирил Милов Семен Новиков Стефан Григоров
