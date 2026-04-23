Врагът в леглото: Разкриха мрежа от мъже, организирали изнасилванията на жените си

Журналисти от CNN публикуваха разследване, в което разкриват съществуването на затворени онлайн общности, в които мъже обсъждат и координират извършването на сексуално насилие срещу жените, с които живеят, като преди това ги упояват. Според изданието, това е разпространена мрежа, чиито членове обменят съвети как да дрогират жертвите си - често собствените си съпруги или партньорки. В тези чатове те обсъждат не само методи за извършване на престъпления, но и начини за избягване на отговорност.

Случаят „Пелико“: 20 години за мъжа, дрогирал жена си, за да я изнасилват други

Групата

Мъжете, които са от различни държави в цял свят са използвали за връка и обмяна на информация група в Telegram, наречена „Zzz“. По време на разследването на CNN, групата е премахната от платформата за съобщения Telegram. От Telegram не са отговорили директно на въпросите на CNN относно „Zzz“, но в изявление до медията след публикуването на разследването заявяват, че съдържание, което „насърчава сексуалното насилие, е изрично забранено“ от условията за ползване и се „премахва при всяко откриване“.

Един от разкритите участници в групата е арестуван в Полша в началото на месеца и е обвинен в изнасилване. Окръжната прокуратура в Люблин отказа официално да потвърди самоличността му, но полските медии идентифицираха арестувания мъж като „Пьотр“. Мъжът, за когото властите твърдят, че е признал обвиненията срещу него, е задържан под стража. Той може да получи присъда от три до 20 години затвор.

"Просто" списък

Когато Зоуи Уотс, една от жертвите, научила, че съпругът ѝ, с когото са женени от 16 години, е разтварял сънотворното на сина ѝ в чая ѝ и я е изнасилвал, докато е била в безсъзнание, това разбило света ѝ. „Тревожим се за това кой върви зад нас по улицата или дори кой ни добавя към приятелите си във Facebook. Притесняваме се да отидем до колата си късно през нощта на паркинга, но не се тревожим до кого лежим. Не осъзнавах, че трябва“, споделя Уотс. Признанието на тогавашния ѝ съпруг идва в една обикновена неделя през 2018 г., след като двойката – която има четири деца – се върнала от църква. „Той изброи списък с прегрешенията си... сякаш беше, знаете ли, списък за пазаруване“, допълва още Уотс, говорейки пред CNN. Мъжът признал, че насилието е продължило с години.

Без реакция

Темата придоби специално внимание през 2024 г. след скандалния случай на Доминик Пелико. Той и десетки други мъже бяха обвинени в системно изнасилване след упояване на жертвата с психотропни вещества. Журналистите отбелязват, че в някои видеа мъжете демонстрират, че жертвите им не реагират, а кадрите получават десетки хиляди гледания.

По заповед на съпруга: 200 изнасилвания от десетки мъже. Франция е разтърсена от чудовищно секс престъпление

Разследването разкрива, че подобни практики продължават да съществуват и днес, въпреки затварянето на някои уебсайтове. Платформата Motherless привлече вниманието, като хоства десетки хиляди видеоклипове в категория, свързана със „секс по време на сън“. Много видеоклипове са отбелязани с етикети, показващи, че жените са в безсъзнание или дрогирани.

Насилие

В съответните затворени общности потребителите предлагат платени стриймове на насилие. Достъпът до тези видеа се продава срещу криптовалута, а цената на гледане може да достигне 20 долара. Членовете на тези групи действат анонимно, образувайки затворена общност, където подобно поведение се възприема като нормално. Според авторите на разследването това създава опасна среда, в която насилието не само се извършва, но и се насърчава.

Шведският Пелико

Наскоро стана известно за подобен случай и в Швеция. 62-годишен мъж застава пред съда, след като станало ясно, че е принуждавал жена си да прави секс с непознати срещу пари или бартер. Според разследващите, този мъж систематично е принуждавал жена си да предоставя сексуални услуги в продължение на повече от три години, започвайки през август 2022 г. Той е публикувал обяви онлайн, уреждал е срещи с мъжете и е определял цените. Разследващите са идентифицирали приблизително 120 клиенти, които са се възползвали от уязвимостта на жената. "Предприемчивият" съпруг е спечелил над половин милион шведски крони.

Мъжът е държал жертвата си в страх, използвайки класически методи като заплахи, сплашване и химическа зависимост. По данни на прокуратурата той умишлено е насърчавал пристрастяването на жена си към незаконни вещества и алкохол, за да я направи физически неспособна да се съпротивлява. Когато тя се е опитвала да възрази срещу конкретни клиенти или унизителни молби, той е пречупвал волята ѝ със заплахи. Подсъдимият ѝ е казал, че ако се осмели да го напусне или да го разгневи, той просто ще я убие. Пострадалата е отказала да присъства на съдебната зала. Тя е предпочела да остане анонимна и е наблюдавала процеса чрез видеовръзка.

Просто "помагал"

Адвокатът на обвиняемият заяви, че нейният клиент напълно отрича всякакво участие в сутеньорство и изнасилване. По думите му мъжът просто е „помагал“ на жена си да управлява бизнеса си по нейна молба, а действията му са били „чисто административни“: той е предоставял техническа поддръжка, настройвал е компютъра и е решавал проблеми с интернет и рекламата. Единственото престъпление, за което бившият моторист е решил да се признае за виновен, е притежанието на незаконни стероиди за лична употреба. Прокуратурата, обаче е представила доказателства за документирани случаи, в които жената ясно е казала на съпруга си „не“ и той след това я е принуждавал да обслужва клиенти. Съгласно шведското законодателство подобни действия се класифицират като изнасилване. Сега мъжът обвинен в сутеньорство, осем изнасилвания, четири опита за изнасилване и брутални нападения.

Случаят Пелико

Припомняме, че Доминик Пелико бе осъден на 20 години затвор за това, че е упоявал съпругата си Жизел, за да я изнасилва и да организира изнасилванията ѝ от десетки непознати мъже. Той бе заловен случайно през 2020 г., когато охраната на магазин го хваща да снима жени. Единственият обвиняем по делото, който обжалва присъдата получи повече години затвор. 72-годишната Жизел Пелико се превърна в емблема на феминизма, заради смелостта си да говори за случилото се и да излезе с лицето си, въпреки отвратителното престъпление, на което е станала жертва. Тя написа и книга по случая. Един от най-шокиращите моменти в историята е, че дъщеря ѝ Каролин Дариан заяви, че е сигурна, че баща ѝ е дрогирал и нея и вярва, че го е правил, за да осъществява същите сексуални престъпления, както при майка ѝ. Каролин обаче няма никакви доказателства за думите си.

