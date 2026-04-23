Израел иска заедно с Тръмп да върне Иран в каменната ера (ВИДЕО)

Израел „очаква съгласието на Тръмп“ да „върне Иран в „каменната ера“, казва израелският министър на отбраната Израел Кац във видеообръщение след оценка на сигурността на високо ниво, проведена в Тел Авив, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. За постигане на целта Израел предлага удари по основните енергийни и електрически съоръжения и унищожаване на националната икономическа инфраструктура на Иран.

Министърът продължи, че подобно на "Хизбула" в Ливан и "Хамас" в Газа, властта в Иран не се интересува от високата цена, която плаща населението; собственото му оцеляване е най-важното нещо.

🇮🇱🇮🇷 Israeli Defense Minister Katz just threatened to bomb every power station in Iran and "return it to the Stone Age."



This is the rhetoric we're dealing with now https://t.co/zab6jRZ2G5 pic.twitter.com/1B0rI5s6Ff — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 23, 2026

Израел заплашва Иран

В обръщението си Тел Авив отново е заплаши Иран и династията Хаменей, пояснява френският вестник.

„Израел се готви да възобнови войната срещу Иран. Израелската армия е готова както в отбранителна, така и в настъпателна позиция, а целите са определени. Тя очаква одобрение от Съединените щати, на първо място, за да завърши елиминирането на династията Хаменей, която стои зад плана за унищожаване на Израел, както и на всички потенциални наследници на ръководството на иранския терористичен режим".

„Когато офанзивата се възобнови, тя ще бъде различна и по-смъртоносна, нанасяйки опустошителни удари по най-чувствителните точки, продължавайки тежките удари, които иранският режим вече е понесъл досега".ОЩЕ: Голям проблем за Нетаняху: Израел остава без войници