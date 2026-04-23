Спорт:

Израел иска заедно с Тръмп да върне Иран в каменната ера (ВИДЕО)

23 април 2026, 20:33 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Израел „очаква съгласието на Тръмп“ да „върне Иран в „каменната ера“, казва израелският министър на отбраната Израел Кац във видеообръщение след оценка на сигурността на високо ниво, проведена в Тел Авив, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. За постигане на целта Израел предлага удари по основните енергийни и електрически съоръжения и унищожаване на националната икономическа инфраструктура на Иран.

Министърът продължи, че подобно на "Хизбула" в Ливан и "Хамас" в Газа, властта в Иран не се интересува от високата цена, която плаща населението; собственото му оцеляване е най-важното нещо.

 

Израел заплашва Иран

В обръщението си Тел Авив отново е заплаши Иран и династията Хаменей, пояснява френският вестник.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Израел се готви да възобнови войната срещу Иран. Израелската армия е готова както в отбранителна, така и в настъпателна позиция, а целите са определени. Тя очаква одобрение от Съединените щати, на първо място, за да завърши елиминирането на династията Хаменей, която стои зад плана за унищожаване на Израел, както и на всички потенциални наследници на ръководството на иранския терористичен режим".

„Когато офанзивата се възобнови, тя ще бъде различна и по-смъртоносна, нанасяйки опустошителни удари по най-чувствителните точки, продължавайки тежките удари, които иранският режим вече е понесъл досега".ОЩЕ: Голям проблем за Нетаняху: Израел остава без войници

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Израел Доналд Тръмп Иран каменна ера Израел Кац война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес