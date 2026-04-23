Весела Лечева: Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни!

Президентът на Българския олимпийски комитет – Весела Лечева, похвали родните представители по време на Европейските първенства по борба и вдигане на тежести. Ръководителката е много щастлива от поредните успехи и подчерта, че „институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни“.

Весела Лечева остана много доволна от представянето на родните борци и щангисти

Posted by Весела Лечева / Vesela Lecheva on Wednesday, April 22, 2026

„България има изключителни спортисти. Само за няколко дни борци и щангисти записаха поредица от невероятни победи. Снощи Кирил Милов се завърна на тепиха с трета европейска титла. Сребърен медал от ЕП в Тирана за олимпийския ни шампион Семен Новиков и бронз за Стефан Григоров“.

„Във вдигането на тежести 6-а европейска титла за Ангел Русев от Батуми, бронзов медал за Бояна Костадинова и медал за Иван Димов. А първенствата още не са завършили. Българските таланти заслужават пълна подкрепа и добри условия за подготовка, за да могат да развиват своите способности. Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни“, написа Лечева в социалните мрежи.

