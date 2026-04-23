Войната в Украйна:

Весела Лечева: Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни!

23 април 2026, 12:09 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Весела Лечева: Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни!

Президентът на Българския олимпийски комитет – Весела Лечева, похвали родните представители по време на Европейските първенства по борба и вдигане на тежести. Ръководителката е много щастлива от поредните успехи и подчерта, че „институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни“.

Весела Лечева остана много доволна от представянето на родните борци и щангисти

🇧🇬България има изключителни спортисти. Само за няколко дни борци и щангисти записаха поредица от невероятни победи....

Posted by Весела Лечева / Vesela Lecheva on Wednesday, April 22, 2026

„България има изключителни спортисти. Само за няколко дни борци и щангисти записаха поредица от невероятни победи. Снощи Кирил Милов се завърна на тепиха с трета европейска титла. Сребърен медал от ЕП в Тирана за олимпийския ни шампион Семен Новиков и бронз за Стефан Григоров“.

„Във вдигането на тежести 6-а европейска титла за Ангел Русев от Батуми, бронзов медал за Бояна Костадинова и медал за Иван Димов. А първенствата още не са завършили. Българските таланти заслужават пълна подкрепа и добри условия за подготовка, за да могат да развиват своите способности. Институционалният хаос и управленски войни не прилягат на класата на спортистите ни“, написа Лечева в социалните мрежи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров
БОК борба щанги вдигане на тежести българска федерация борба Иван Димов Европейско първенство по борба Европейско първенство по вдигане на тежести Весела Лечева Кирил Милов БФВТ Ангел Русев Семен Новиков Бояна Костадинова Стефан Григоров
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес