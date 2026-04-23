Разкриха кой е новият собственик на Левски: обявяват го на 112-тата годишнина

След дълго време на слухове и догадки, вече е ясно кой ще бъде новият собственик на Левски. Става въпрос за милиардерът Атанас Бостанджиев, обявиха колегите от “БГНЕС“. Според информацията “сините“ ще обявят официално новината най-късно на 112-тата си годишнина – 24 май 2026 г. Бизнесменът вече е бил косвено свързан с Левски. През 2012 г. международният бизнес “ВТБ Капитал“ беше спонсор на “сините“, а именно Бостанджиев заемаше една от ръководните позиции тогава.

Атанас Бостанджиев е познато име

Името на Атанас Бостанджиев е добре познато в България. Той е родом от Бургас, а образованието си и професионалния си опит изгражда у нас и в САЩ. Има дългогодишна кариера в международните финансови институции и е свързван с различни инвестиционни инициативи в България, включително и по Черноморието. В момента Бостанджиев развива дейсността си чрез инвестиционния фонд “GemCorp“. Управлението на фонда той дели с Първолета Щерева.

“GemCorp“ се занимава с енергетика и инфраструктурни проекти

“GemCorp“ се занимава основно с развиващи се пазари и участва в много и мащабни проекти в секторите на енергията и инфраструктурата. Сред редицата инвестиции е и тази в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 милиарда долара. Там фондът притежава основен дял. “GemCorp“ е създаден през 2014 г. и реализира инвестиции за милиарди долари. Работи в различни региони, включително в Африка и Азия. В момента контролният пакет акции на Левски е собственост на Нако Сираков, но по всичко личи, че скоро ще бъде в ръцете на Атанас Бостанджиев.