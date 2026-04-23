За да спази новото правило на БФС: Столичен гранд качва юноша в първия отбор

23 април 2026, 19:27 часа 729 прочитания 0 коментара

Българският футболен съюз обяви ново правило, което влиза в сила от следващия сезон. За да подкрепи използването на родни състезатели от клубовете, БФС ги задължава да имат поне един титуляр в състава си, който да е българин и да е роден след 1 януари 2003 г. Допълнително условие е този футболист да играе поне 45 минути всеки мач. Повечето клубове в Първа лига не изпълняват нито един от тези критерии и веднага започнаха търсенето на млади български таланти. Локомотив София се насочи към школата си, като подписа професионален договор с младока Емил Геров.

Локомотив София погледна към школата си

Всеки клуб има свой подход към ситуацията. Този на Локомотив София очевидно е да се обърне към школата на клуба. “Железничарите“ са предложили професионален договор на Емил Геров. Новината беше съобщена от самия клуб. Геров е част от Локомотив от дете, а вече е на 18 години.

“Ръководството на „Локомотив“ пожелава на Емо много победи, голове“

Ето какво написаха от клуба по повод подписването на първия професионален договор на Емил Геров: “ Юношата на „Локомотив“ Емил Геров подписа професионален договор с родния си клуб за срок от три години. Роден е на 4 юни 2007 година и прекарва цялата си юношеска кариера в любимия си отбор от дете отбор. В последните три двубоя попадна и в групата на представителния тим. Ръководството на „Локомотив“ пожелава на Емо много победи, голове и щастливи моменти с „червено-черната“ фланелка“.

Николай Илиев Отговорен редактор
