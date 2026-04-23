Газова война на Балканите: Планът, който изправи Брюксел срещу Вашингтон

Европейският съюз рискува конфронтация с американския президент Доналд Тръмп след като се опита да забави възлагането на доходоносен договор за балкански газопровод на компания, ръководена от личния му адвокат, показват документи, видени от британското издание „Гардиън“. Брюксел се е сблъсквал с Тръмп относно търговията, Украйна и военните разходи, но намесата в проекта за Южен междусистемен газопровод изглежда бележи първия път, когато Брюксел оспорва търговско начинание от близки до американския президент.

Какъв е този газопровод?

Става въпрос за изграждането и управлението на газопровода Южен междусистемен газопровод между Босна и Херцеговина и Хърватия. По-конкретно проектът предвижда свързване на Босна и Херцеговина с хърватската газова система и терминала за втечнен природен газ (LNG) на Крък.

Имало ли е натиск?

Британското издание обаче пише, че под натиск от страна на американски служители, който според босненски източници е продължил месеци, ръководството на страната бързо възлага договора на малко известна досега компания, базирана в Уайоминг.

Припомняме, че на 9 април федерацията на Босна и Херцеговина (БиХ) възложи на американската компания AAFS Infrastructure and Energy работата по изграждането и управлението на газопровода South Interconnection след като Камарата на представителите на парламента на страната прие изменения в закона за този проект.

Този проект е силно подкрепен от настоящата администрация на САЩ, която очаква бързи решения. Това заяви по-рано в сряда в Сараево Джошуа Волц, специален пратеник на Министерството на енергетиката на САЩ, който пристигна в Босна и Херцеговина в навечерието на парламентарния дебат.

Ползите от газопровода

Чрез свързването на Босна с терминал за втечнен природен газ край хърватското крайбрежие, тръбопроводът ще позволи на американския газ да достигне до страна, която зависи от Русия за всички свои доставки. След като Владимир Путин започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Брюксел определи краен срок за членовете на ЕС – както и за кандидатите за членство, като Босна – да спрат да купуват руски газ до 2028 г.