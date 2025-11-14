Стилияна Николова показа класа на националния отбор на САЩ

Водещата състезателка на България в националния отбор по художествена гимнастика - Стилияна Николова, взе участие в интензивен тренировъчен лагер с националния отбор на САЩ в олимпийския център на Америка в Лейк Плесид. Николова, нейната съотборничка Дара Малинова и личният им треньор Валентина Иванова показаха класа по време на американския лагер, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ).

Стилияна Николова на лагер в САЩ с американския национален отбор

"Три български имена, които носят сила, стил и световен авторитет превърнаха лагера в Лейк Пласид, в истински урок по майсторство. Тяхното присъствие в Лейк Пласид беше не просто гостуване, а силно международно послание за нивото на българската школа. Споделяха иновации, надграждаха техники и вдъхновяваха, както американските гимнастички, така и техния щаб", написаха от БФХГ.

Националният отбор жени на САЩ прие българските представители с огромно уважение, а взаимодействието между двата отбора създаде силна, професионална и вдъхновяваща симбиоза. А вицепрезидентът на американската гимнастика Каролайн Хънт зарадва българската делегация с билети за Бродуей и спектакъла "Аладин".

Лагерът в Лейк Плесид е част от пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, където Стилияна Николова ще опита да спечели медал в индивидуалната надпревара. Тя участва и на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, но абсолютната европейска шампионка не издържа на напрежението и отпадна още в квалификациите, без шансове да спори за медалите, където пък Боряна Калейн стигна до сребро.

